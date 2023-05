Washington: Russland plant erneuten Kauf iranischer Kampfdrohnen

Washington. Russland strebt nach Angaben des Weißen Hauses den Kauf weiterer Kampfdrohnen aus dem Iran zum Einsatz im Krieg in der Ukraine an. Die in der Vergangenheit von Teheran gekauften 400 Drohnen seien fast aufgebraucht, hieß es am Montag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die US-Regierung hatte im vergangenen Jahr Satellitenaufnahmen und Geheimdiensterkenntnisse öffentlich gemacht, die nahelegen sollen, dass der Iran Hunderte Kampfdrohnen an Russland verkaufte. Seit Monaten erklären US-Regierungsbeamte öffentlich, der Iran erwäge nach Vermutung der USA den Verkauf Hunderter ballistischer Raketen an Russland. Washington habe aber keine Beweise dafür, dass ein Geschäft zustande kam.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Der Iran beliefere Russland weiterhin mit Einwegdrohnen, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Seit August habe Teheran Russland mehr als 400 unbemannte Fluggeräte geliefert, überwiegend des Typs Schahed. Russland habe die meisten davon für Angriffe auf die kritische Infrastruktur der Ukraine aufgebraucht. Damit „hat der Iran den russischen Angriffskrieg in der Ukraine direkt ermöglicht“, sagte Kirby. Russland bemühe sich nun um den Kauf von weiterentwickelten Drohnen mit noch tödlicherer Wirkung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Iran dementiert Berichte

US-Regierungsbeamte gehen seit Längerem von einer immer engeren Verteidigungspartnerschaft zwischen Russland und dem Iran aus und versuchen, dies mit der Veröffentlichung von Geheimdiensterkenntnissen zu untermauern – nicht zuletzt in der Hoffnung, Russland weltweit weiter zu isolieren. Die Abhängigkeit des Kremls von Ländern wie Iran und Nordkorea sei ein Zeichen von Verzweiflung, heißt es in Washington. Nach Angaben des Weißen Hauses wandte sich Russland wegen Artillerie an Nordkorea.

Der Iran hat erklärt, er habe Russland vor Beginn des Kriegs mit Drohnen beliefert, seither nicht mehr. Nordkorea hat Lieferung von Artilleriegerät an Russland bestritten.

Nach Angaben des Weißen Hauses bemüht sich Teheran seinerseits in Russland um den Kauf von Kampfhubschraubern, Radar und Schulungsflugzeugen vom Typ YAK-130. Im April gab der Iran den Abschluss eines Vertrags über den Kauf von Kampfflugzeugen des Typs Su-35 von Russland bekannt.

RND/AP