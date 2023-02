Krieg legt Putins Schwächen offen: „Alles, was er sich vorgenommen hat, ist schief gelaufen.“

Gegenwind für den russischen Außenminister. Menschen in Südafrika protestieren in Pretoria gegen den Sergej Lawrow.

Kiew. Wladimir Putin hat aus den Raufereien auf den Straßen seiner Heimatstadt St. Petersburg gelernt: „Wenn du einen Kampf gewinnen willst, musst du ihn bis zum Ende durchziehen, als wäre es die wichtigste Schlacht deines Lebens.“ Diese Lektion, die in der jüngsten Biografie des russischen Präsidenten zitiert wird, scheint ihn auch im Kampf um die Ukraine zu leiten. Der starke Mann im Kreml, der den Krieg am 24. Februar 2022 begann und ihn sofort beenden könnte, scheint entschlossen zu sein, sich durchzusetzen – rücksichtslos und um jeden Preis.

+++Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog+++

Aus Anlass des 80. Jahrestages der Schlacht von Stalingrad, die Moskaus Schicksal im Zweiten Weltkrieg wendete, wandte sich Putin diesen Monat an seine Landsleute: „Die Bereitschaft, für das Vaterland und die Wahrheit über sich hinauszuwachsen, das Unmögliche zu tun, lag und liegt unserem multiethnischen Volk im Blut und im Charakter.“

Wladimir Putin, Präsident von Russland, am 75. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad bei einer Kranzniederlegung an der Mutter-Heimat-Statue. © Quelle: picture alliance / Maxim Shemetov/POOL REUTERS/AP/dpa

Dennoch kommt der Krieg in dem kleineren Nachbarland seit einem Jahr nicht voran und scheint die bisher größte Bedrohung für Putins seit mehr als zwei Jahrzehnten währende Herrschaft zu schaffen.

Putin legte Grundstein für Invasion in einem 2021 veröffentlichten Essay

Er begann die „militärische Sonderoperation“ – als „Krieg“ darf der Angriff auf die Ukraine in Russland nicht bezeichnet werden – im Namen einer Entmilitarisierung und „Entnazifizierung“ des Nachbarlandes. Ethnische Russen sollten geschützt, eine Nato-Mitgliedschaft des Landes verhindert und das Land im russischen Einflussbereich gehalten werden, so die Ankündigung. Der Westen sieht dagegen einen illegalen und dreisten Akt der Aggression gegen ein Land mit einer demokratisch gewählten Regierung und einem jüdischen Präsidenten, dessen Angehörigen im Holocaust getötet wurden.

Putin legte den Grundstein für die Invasion schon 2021 mit einem 5000 Wörter langen Essay, in dem er die Legitimität der Ukraine als Nation in Frage stellte. Der russische Präsident betrachtet es als historischen Fehler, das Land aus der Einflusssphäre Moskaus entgleiten zu lassen, den es nun zu korrigieren gilt.

Er griff drei Jahrhunderte in der Geschichte zurück, bis zu Peter dem Großen, um eine Rückeroberung des Territoriums zu rechtfertigen. Doch seine „Korrektur“ der Geschichte stieß sehr rasch auf moderne Hindernisse.

Journalist Short: Krieg in der Ukraine legte Putins Unzulänglichkeiten genauso offen wie die Schwäche seines Militärs

„Buchstäblich alles, was er sich vorgenommen hat, ist katastrophal schief gelaufen“, sagt der britische Journalist Philip Short, der im vergangenen Jahr seine Biografie „Putin“ veröffentlichte.

Der russische Präsident überschätzte sein Militär und unterschätzte den ukrainischen Widerstand und die Unterstützung aus dem Westen. Der Krieg in der Ukraine legte Putins Unzulänglichkeiten genauso offen wie die Schwäche seines Militärs, seiner Geheimdienste und einiger Wirtschaftsbereiche.

Russland erleidet laut Selenskyj große Verluste im Osten der Ukraine Von russischer Seite lagen zunächst keine Stellungnahmen vor. © Quelle: Reuters

Die ukrainischen Truppen haben mehr als die Hälfte des von Russland eroberten Gebiets befreit. Der Krieg hat auf beiden Seiten Zehntausende Menschenleben gekostet und weitreichende Zerstörungen angerichtet. Nun strebt nicht mehr nur die Ukraine in die Nato, sondern auch Schweden und Finnland. Russland ist international isoliert.

Beobachter erwarten langen, zermürbenden Krieg

Der Journalist Short und andere Beobachter beschreiben in Gesprächen mit der Nachrichtenagentur AP Putin als unberechenbar und geschwächt. Er sei im Denken starr, habe sich übernommen und leugne Schwierigkeiten. Es heißt, er sei besorgt über die schwindende, wenn auch immer noch starke öffentliche Unterstützung im Inland, die allerdings auf unzuverlässigen Umfragen beruht. Putin sei weitgehend isoliert und spreche nur mit einer kleinen Gruppe von Beratern, die jedoch keine ehrlichen Einschätzungen abgeben.

„Es ist nicht Putin, der Russland regiert. Es sind die Umstände, die Putin beherrschen.“ Tatiana Stanovaya, Senior Fellow Carnegie Endowment for International Peace

Beobachter sehen einen langen, zermürbenden Krieg, den Putin unbedingt gewinnen will, und dessen Ausgang schwer abzusehen ist. „Es ist nicht Putin, der Russland regiert. Es sind die Umstände, die Putin beherrschen“, sagte Tatiana Stanovaya, Senior Fellow der Carnegie Endowment for International Peace.

Experten sehen nun mehrere mögliche Szenarien für Putin, je nach Entwicklung auf dem Schlachtfeld. Sie reichen von seinem möglicherweise größten Albtraum – einem Staatsstreich oder Aufständen – bis hin zur Wiederwahl im kommenden Jahr. Dies würde die bereits längste Regierungszeit eines Kremlchefs seit Josef Stalin verlängern.

Ehemaliger Redenschreiber Galljamow: Wahrscheinlichkeit eines Putsches wird steigen

Dmitry Oreshkin, Professor an der Freien Universität in Riga, sagt, Putin könnte seine Ziele in der Ukraine revidieren und erklären, er habe sie durch die Einrichtung eines Landkorridors von Russland zur Krim und die Übernahme der Regionen Donezk und Luhansk im Osten erreicht. Dann könnte er verkünden: „Wir haben gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Wir haben alle Nato-Länder besiegt.“ Bisher zeigt Kiew allerdings keine Bereitschaft, Territorium abzutreten. Damit Putin dies als Sieg verkaufen könnte, müsste er selbst daran glauben, dass er die Ukraine besiegt habe, sagt Oreshkin. „Und er weiß besser als jeder andere, dass er in Wirklichkeit verloren hat.“

Putins ehemaliger Redenschreiber Abbas Galljamow, erklärt, der russische Präsident gebe keine Fehler oder Niederlagen zu und brauche dringend einen Sieg, um zu beweisen, dass er ein starker Mann sei. Er werde sogar in den Reihen des Militärs kritisch gesehen. „Wenn er von mehr als der Hälfte gehasst wird – und wir bewegen uns in diese Richtung – wird die Wahrscheinlichkeit eines Putsches, eines Putsches der Elite, eines Militärputsches, steigen“, sagt Galljamow und nennt als Zeitrahmen das Jahr 2024 „plus ein paar Jahre“.

CIA-Direktor William Burns: Putin ist völlig gesund

Stanovaya und Short glauben nicht, dass ein Aufstand unmittelbar bevorsteht. „Auch wenn die Menschen leiden und unzufrieden und wütend sein können, gibt es keine Möglichkeit, dies politisch zu gestalten“, erklärt Stanovaya. Galljamow sieht einen Ausweg für Putin, wenn er die Anerkennung neuer Gebiete erreichen könne, sowie eine Erklärung der Nato, dass sie ihre Expansion stoppe, oder die Ukraine sich für neutral erkläre.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Putin im Amt stirbt, aber CIA-Direktor William Burns sieht das nicht als wahrscheinlich an. „Es gibt viele Gerüchte über den Gesundheitszustand von Präsident Putin, und soweit wir das beurteilen können, ist er völlig gesund“, sagte Burns im Juli.

Als ein Reporter Putin im Dezember fragte, ob seine Militäroperation in der Ukraine zu lange dauere, antwortete Putin mit einer russischen Redewendung: „Die Henne pickt ein Korn nach dem anderen.“

