Kriegsverbrechen: Internationaler Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen Wladimir Putin

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat am Freitag Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Dem Kremlchef wird vorgeworfen, ukrainische Kinder widerrechtlich deportiert zu haben. Die Richter sehen glaubwürdige Anhaltspunkte für die mutmaßlichen Kriegsverbrechen.

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin wegen seiner mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen.

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen. Putin sei mutmaßlich für die rechtswidrige Deportation von Kindern und Umsiedlungen aus besetzen Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation verantwortlich, teilte der IStGH am Freitag mit. Haftbefehl erlassen wurde auch gegen die Kinderrechtskommissarin in Putins Präsidialverwaltung, Maria Lwowa-Belowa.

Putin soll als Befehlshaber zur Verantwortung gerufen werden. Er habe seine zivilen oder militärische Untergebenen unzureichend kontrolliert, wird der Verdacht begründet. Der genaue Text der Haftbefehle wird nicht veröffentlicht, um Opfer und Zeugen zu schützen, wie das Gericht mitteilte.

Verdachtspunkte auf Kriegsverbrechen erhärten sich

„Es ist nach internationalem Recht verboten, Zivilisten aus ihrer Heimat in andere Gebiete zu transportieren“, erklärte der Richterpräsident des Den Haager Tribunals, Piotr Hofmański, am Freitag. Kinder genießen besonderen Schutz nach den Genfen Konventionen, erklärte Hofmánski weiter.

Die Richter des Strafgerichtshofs haben die Haftbefehle erlassen. Ihre Vollstreckung unterliegt der internationalen Zusammenarbeit. Piotr Hofmański, Richterpräsident des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag

Das Gericht sei aufgrund der Anträge der Ankläger vom 22. Februar zu der Auffassung gelangt, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gebe, dass Putin und Lwowa-Belowa für die genannten Kriegsverbrechen verantwortlich sind. Die Haftbefehle würden anders als sonst üblich veröffentlicht, weil die Verbrechen mutmaßlich noch andauerten und eine öffentliche Bekanntgabe dazu beitragen könne, die weitere Begehung von Straftaten zu verhindern.

Berichte über geplante „Russifizierung“ in besetzten Gebieten

Die ukrainische Regierung hat die Onlineplattform Children of War eingerichtet, auf der die Zahl der verschleppten Kinder bereits auf mehr als 16.000 gestiegen ist. Human Rights Watch bestätigt Deportationen, unter anderem aus Mariupol, nennt aber keine Zahlen.

Zuvor hatten internationale Beobachter bereits über zahlreiche Fälle berichtet, „in denen russische Besatzungsbeamte unter dem Deckmantel der psychiatrischen und medizinischen Rehabilitation ukrainische Kinder tief in russisch kontrolliertes Gebiet innerhalb der Ukraine bringen oder sie nach Russland deportieren“. Das berichtete zuletzt der der US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW).

Die Ukraine hat Russland zuletzt mehrfach „Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung“ vorgeworfen. Belege dafür fänden sich in den Annexionen ukrainischer Gebiete sowie Berichten über die Zerstörung der ukrainischen Kultur und Sprache, Zwangsdeportation ukrainischer Kinder sowie das erzwungene Ausstellen russischer Pässe.

„Juristisch nichtig“: Russland erkennt Gericht nicht an

Es gilt als unwahrscheinlich, dass Putin tatsächlich auch vor dem Gericht in Den Haag erscheinen wird. Russland erkennt das Gericht nicht an. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte erst am Donnerstag in einer Pressekonferenz zu möglichen Haftbefehlen gegen Russen gesagt: „Mit dem Organ arbeitet Russland nicht zusammen. Und mögliche Haft-,Rezepte‘, die von dem Internationalen Gericht ausgehen, sind für uns juristisch nichtig.“ Die Entscheidungen des Gerichts hätten keine Bedeutung für Russland. Das Gericht darf außerdem keine Prozesse in Abwesenheit der Angeklagten führen.

Obgleich die Ukraine das Römische Statut des Internationalen Gerichtshofs nicht ratifiziert hat, erkennt Kiew die Befugnis der Richter für seit 2014 auf ukrainischem Staatsgebiet verübte Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gegen die Ukraine an. 2015 übergab der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin in Den Haag eine entsprechende Erklärung. Kurz nach Ausbruch des Krieges, hatte Chefankläger Khan bereits Ermittlungen in der Ukraine aufgenommen.

