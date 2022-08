CDU-Chef Merz zeigt sich offen für Einführung einer Dienstpflicht – und freut sich auf Debatte

Bundespräsident Steinmeier hatte das Thema angeschoben, aber starken Gegenwind erhalten: soziales Pflichtjahr. Der CDU-Vorsitzende Merz glaubt an die Zustimmung der jungen Generation in Deutschland. Das Argument, die Jugendlichen hätten in der Pandemie bereits genug Entbehrungen gehabt, will er nicht gelten lassen.