FDP will nur 33 Prozent Steuern auf Krisengewinne – die Grünen fordern mehr

In der Ampel-Koalition gibt es Streit darüber, welchen Teil ihrer Krisengewinne Öl- und Gaskonzerne an den Staat zahlen sollen. (Symbolbild)

Öl- und Gaskonzerne sollen Abgaben für ihre Krisengewinne an den Staat zahlen – so hat es die EU festgelegt. Doch darüber, wie hoch der Satz ausfallen soll, streitet die Ampelkoalition. Die FDP will den Minimalsatz von 33 Prozent – den Grünen ist das nicht genug.