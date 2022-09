„Am besten gar keinen Alkohol trinken“: Experten warnen vor Krebsrisiko von Alkohol

Dem Alkoholatlas 2022 zufolge ist Alkohol im Jahr 2022 für rund 8000 Krebstote in Deutschland verantwortlich - das entspricht bei Männern einem Anteil von sechs Prozent an allen Krebstodesfällen. Experten glauben: „Für die Krebsprävention gilt: Am besten ist es, gar keinen Alkohol zu trinken.“