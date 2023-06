„Trifft vor allem Menschen mit kleinen Einkommen“: Kritik an geplanter Erhöhung der Kassenbeiträge hält an

Sozialverbände, Arbeitgeber und Opposition haben scharfe Kritik an den geplanten Kassenbeitragserhöhungen geübt. „Ein höherer Kassenbeitrag trifft in Zeiten einer hohen Inflation die Falschen, nämlich vor allem Menschen mit kleinen Einkommen“, sagte die Chefin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Schon zu Jahresbeginn hat mehr als die Hälfte der Krankenkassen den Zusatzbeitrag erhöht.“

Bentele forderte die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, die die Beiträge zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ab einem gewissen Gehalt deckelt. „Gerechter wäre es, die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben, damit Menschen mit höheren Einkommen auch ihren finanziellen Möglichkeiten entsprechend mehr einzahlen. Das wäre solidarisch“, mahnte die Verbandspräsidentin. Die Grenze liegt in diesem Jahr bei 59.850 Euro brutto im Jahr.

Lauterbach: „Mit mir wird es keine Leistungskürzungen geben.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Dienstag im RND-Interview angekündigt, dass er angesichts des Milliardendefizits bei den gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) mit leicht steigenden Beiträgen rechnet. „Finanzminister Christian Lindner hat klar gemacht, dass die Steuerzuschüsse an die Gesetzliche Krankenversicherung nicht erhöht werden können“, sagte der Sozialdemokrat. „Mit mir wird es keine Leistungskürzungen geben. Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Krankenversicherung wird daher im nächsten Jahr erneut leicht steigen müssen.“ Eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze lehnte er ab mit der Begründung, dass dies nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt sei.

Bereits zum Jahr 2023 sind die Kassenbeträge gestiegen und zwar von 1,3 auf 1,6 Prozent. Diese Zusatzbeiträge kommen zu dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent vom Einkommen hinzu, den Arbeitnehmer und Arbeitgeber ebenfalls jeweils zur Hälfte zahlen. Letztere zeigten sich verärgert über die Ankündigung. „Immer nur die Beitragszahlenden abzukassieren, grenzt an Arbeitsverweigerung. Es müssen die notwendigen Strukturreformen angegangen werden“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, am Dienstag in Berlin. „Verweigerung von Reformen haben nur ein Ergebnis: Es wird teuer für die Beschäftigten und die Arbeitgeber bei gleichen Leistungen.“

Tino Sorge: „Ein ‚Weiter so‘ auf Kosten der Versicherten“

Kritik kam auch von der Opposition. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, sagte gegenüber dem RND: „Neue Beitragsanhebungen sind nichts anderes als ein ‚Weiter so‘ auf Kosten der Versicherten. Dabei wäre eine Finanzierungsreform längst überfällig und wurde von der Ampel schon mehrfach angekündigt.“

Der Christdemokrat warf Lauterbach mangelnde Durchsetzungsfähigkeit vor. „Im Haushaltsstreit mit dem Finanzminister gibt Minister Lauterbach klein bei“, warnte der CDU-Politiker. „Die Haushaltsblockade der Ampel wird zum handfesten Problem für die gesetzliche Krankenversicherung.“ Das zeige, welch geringen Stellenwert die Bundesregierung dem Gesundheitswesen beimesse.

Hingegen verteidigte die SPD-Fraktion die Ankündigung des Gesundheitsministers. „Für uns ist klar: Leistungskürzungen sind mit uns trotz angespannter Haushaltslage nicht zu machen. Da der Finanzminister keine weiteren finanziellen Mittel bereitstellt und die aktuelle Wirtschaftslage nicht mehr hergibt, müssen die Beiträge geringfügig angehoben werden“, sagte Fraktionsvize Dagmar Schmidt dem RND. Sie kündigte allerdings weitere Reformen an. „Es bleibt aber auch dabei, dass die SPD sich weiterhin für eine Verbesserung der Finanzierungsgrundlagen einsetzt. Es gilt das, was im Gesundheitsbereich immer gilt: Nach der Reform ist vor der Reform.“