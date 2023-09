Kritik an Kindergrundsicherung: „Schon vor ihrem Beginn an ihrem wichtigsten Ziel gescheitert“

Berlin. Nach monatelangem Streit will das Kabinett am Mittwoch die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Am Wochenende hatte sich die Bundesregierung bezüglich letzter Details geeinigt. Das erklärte Ziel laut Ampelkoalitionsvertrag: „Wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen.“

Doch wie viele Kinder in Deutschland sind arm? Um das bestimmen, gibt es zwei anerkannte Definitionen: So gilt ein Kind als arm, das in einer Familie mit Bürgergeldbezug aufwächst. Weiter gilt ein Kind als armutsgefährdet, wenn es in einem Haushalt lebt, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens ausmacht. 2021 lag dieser Wert für eine alleinlebende Person bei 1145 Euro netto pro Monat, für zwei Erwachsene mit zwei unter 14-Jährigen bei 2405 Euro.

Je nach Definition ergibt sich ein unterschiedliches Bild, weil nicht alle armutsgefährdeten Familien auch Sozialleistungen beziehen. Die Bertelsmann-Stiftung hatte Anfang des Jahres eine Studie vorgelegt, die beide Armutsbegriffe gemeinsam anwendet. Bezogen auf Daten von 2021 kam die Stiftung zu dem Schluss, dass 2,88 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren armutsgefährdet sind – also 20,8 Prozent und damit mehr als jedes fünfte Kind.

Ein Blick in neueste Bürgergelddaten gibt darüber hinaus Aufschluss über die aktuelle Lage: Im März 2023 waren rund 1,96 Millionen Kinder im Alter von unter 18 Jahren Teil von Haushalten, die Bürgergeld erhalten. Darüber hinaus bekommen rund 965.000 Kinder den Kinderzuschlag. Diese Sozialleistung erhalten Familien auf Antrag, deren Einkommen zum Bestreiten des Lebens nicht ausreicht.

Grundsicherung soll Sozialleistungen bündeln

Die Kindergrundsicherung soll viele Sozialleistungen bündeln. Künftig soll Familien ein Leistung aus zwei Komponenten ausgezahlt werden: ein Basisbetrag in der Höhe des Kindergeldes von 250 Euro sowie ein einkommensabhängiger Betrag.

Bei den jüngsten Verhandlungen hatte sich die Bundesregierung unter anderem darauf geeinigt, den Sofortzuschlag von 20 Euro für Kinder von Asylbewerbern nicht zu verlängern. Außerdem soll der sogenannte Kindergeldübertrag abgeschafft werden: Der Anteil des Kindergeldes, der nicht zur Sicherung des Lebensunterhalts des Kindes dient, wird momentan bei den Eltern angerechnet. Das heißt, dass andere staatliche Leistungen bei ihnen entsprechend reduziert werden. Damit soll wegen des bürokratischen Aufwands Schluss sein.

„Familienpolitische Mogelpackung“

Dass es allerdings keine größeren Leistungserhöhungen gibt, löst beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Kritik aus. „Die sogenannte Kindergrundsicherung der Ampel ist schon vor ihrem Beginn an ihrem wichtigsten Ziel, der Bekämpfung von Kinderarmut, gescheitert“, sagte der Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Es ist schlicht unbegreiflich, dass sich die Bundesregierung trotzdem nicht zu einer Erhöhung der Leistungen durchringen konnte. Im Gegenteil droht für einige Kinder, zum Beispiel im Asylbewerberleistungsgesetz, sogar eine Verschlechterung.“

CDU-Vizevorsitzende Silvia Breher kritisierte das Gesetz als „familienpolitische Mogelpackung“. Dieser Entwurf werde nicht dazu beitragen, Kinderarmut abzubauen, sagte die Familienpolitikerin dem RND und warnte: „Mehr Bürokratie, verschiedene Anlaufstellen insbesondere für Bürgergeldempfänger – ein reiner Behördendschungel.“

Die Bundesregierung strebt als Einführung den 1. Januar 2025 an. Unklar ist, ob es tatsächlich so kommt. Die Bundesagentur für Arbeit (BA), die für die Abwicklung der Kindergrundsicherung zuständig sein wird, hat bereits kritisiert, dass die Reorganisation in der Zeit nicht zu umzusetzen sei. Die Behörde braucht zwölf Monate nach Bundesratsbeschluss für die Umstellung der IT und die Schaffung von Schnittstellen zum Bürgergeld.

Es gilt aktuell als wahrscheinlich, dass das zustimmungspflichtige Gesetz im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat landen wird: Die Union, die sieben Landesregierungen anführt, steht dem Vorhaben kritisch gegenüber. Auch CDU-Politikerin Breher sagte, es bestehe im Bundesrat „sicherlich noch umfassender Diskussions- und Klärungsbedarf.“ Der endgültige Beschluss dürfte sich also weiter nach hinten verschieben.