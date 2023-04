Angela Merkel erhält als dritte Person überhaupt das Bundesverdienstkreuz der höchsten Stufe. Viele blicken jedoch auch kritisch auf die Regierungszeit der Alt-Kanzlerin. Linken-Chefin Janine Wissler stellt am Montag in Frage, wie sinnvoll eine solche Auszeichnung ist.

Kritik an Orden für Merkel: Linken-Chefin stellt Sinn infrage

Berlin. Die Linke bewertet die Auszeichnung der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung kritisch. Generell stelle sich die Frage, „ob es sinnvoll ist, Menschen mit Orden zu behängen wie Weihnachtsbäume mit Lametta“, sagte Linken-Chefin Janine Wissler am Montag in Berlin.

In diesem Fall wolle sie „gar nicht wegreden, dass Angela Merkel natürlich auch Verdienste hat“. Dennoch sei ihre Regierungszeit kritisch zu hinterfragen. Unter anderem habe Merkel die Energiewende verschleppt, Kinderarmut und soziale Ungleichheit hätten zugenommen. Angebracht wären mehr Ehrungen für Bürger, die sich tagtäglich für das Gemeinwohl engagierten, meinte Wissler.

Merkel soll die Auszeichnung am Montagabend aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten. Während jeder Kanzler nach Amtsende mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wird, erhielten es in dieser höchsten Form nur Adenauer, der erste Kanzler, 1954, und 1998 Helmut Kohl, der Kanzler der deutschen Einheit. Merkel war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin.

An der Zeremonie im Schloss Bellevue in Berlin will auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnehmen. Die Verleihung kann im Livestream ab 18 Uhr verfolgt werden.

RND/dpa