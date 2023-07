Bundesregierung lehnt Abschaffung der Witwenrente ab

Kostenfrei bis 15:25 Uhr lesen

Großer Feuerwehreinsatz

Frau am Stresemannplatz in Kiel von Lkw erfasst und schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in der Kieler Innenstadt. Eine Frau ist am Stresemannplatz von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.