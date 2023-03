Kritik des Europarats: Deutschland unternimmt nicht genug gegen Korruption

Unweit zur ukrainischen Grenze: FSB-Gebäude in russischer Stadt Rostow in Brand geraten

Am Donnerstag brannte in der russischen Großstadt Rostow am Don ein Gebäude der Grenzschutztruppen des Inlandsgeheimdienstes FSB. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen eine große Rauchwolke am Himmel. Die Hintergründe sind noch unklar.