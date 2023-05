Kritik an 20-Euro-Gebühr: Geld für Notaufnahme hält arme Menschen von Arztbesuch ab

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes hat den Vorschlag einer Gebühr für Patientinnen und Patienten, die ohne vorherige Ersteinschätzung eine Notaufnahme aufsuchen, scharf kritisiert. „Das Problem in den Notaufnahmen ist offenkundig, die aktuelle Diskussion um eine Strafgebühr macht jedoch den dritten Schritt vor dem ersten“, sagte Markus Beier dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ihm zufolge handelt es sich bei der Überlastung von Notaufnahmen um ein „Systemversagen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen die Einführung einer Notaufnahmegebühr wenden sich auch Vertreterinnen und Vertreter der Krankenkassen. Die Diskussion ins Rollen gebracht hatte vor rund einem Monat Kassenärzte-Chef Andreas Gassen: „Wer weiterhin direkt in die Notaufnahme geht, ohne vorher die Leitstelle anzurufen, muss gegebenenfalls eine Notfallgebühr entrichten, denn das kostet die Solidargemeinschaft unterm Strich mehr Geld und bindet unnötig medizinische Ressourcen“, forderte Gassen im RND-Gespräch. Nun haben sich CDU und CSU der Forderung angeschlossen.

Hausärzte-Chef Markus Beier zufolge setzt diese Forderung jedoch am falschen Punkt an. „Viele Menschen wissen schlichtweg nicht, wann sie mit welchen Beschwerden wohin gehen sollten. Das ist häufig keine böse Absicht, sondern resultiert aus der Tatsache, dass unser Gesundheitswesen extrem komplex strukturiert ist. Wer die Menschen allein in ein Labyrinth schickt, darf sich nicht wundern, wenn sie am falschen Ende herauskommen.“ Stattdessen brauche es „eine bessere Steuerung“, erklärt Beier, „damit Patientinnen und Patienten nicht unkoordiniert durch das Gesundheitswesen rennen müssen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

AOK-Vorstandsvorsitzende bezeichnet Vorschlag als „deplatziert“

Gleichwohl plädiert aber auch der Verbandsvorsitzende für ein „verbindliches Ticketsystem“: „Gerade für Fälle spätabends oder am Wochenende wäre das ein klar strukturiertes System. Patientinnen und Patienten würden per Telefon, Video oder auch persönlich eine verbindliche Ersteinschätzung erhalten, ob die Notaufnahme, der ärztliche Bereitschaftsdienst oder die Hausarztpraxis in ihrem konkreten Fall der richtige Anlaufpunkt ist.“

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Ähnlich argumentiert Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse: „Patientinnen und Patienten müssen in Deutschland zielgenauer in den Einrichtungen versorgt werden, die ihnen am besten helfen können.“ Dazu brauche es Leitstellen und Notfallzentren am Klinikempfang, in denen geprüft werden könne, ob die Person stationär behandelt werden muss.

Führen Notaufnahmegebühren zu bürokratischer Mehrbelastung?

Als „deplatziert“ bezeichnet die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, den Vorschlag. Das gelte insbesondere vor dem Hintergrund der Beitragserhöhungen zum Jahreswechsel und der Inflation, aufgrund derer die Menschen auch so schon höhere Kosten tragen müssen. Darüber hinaus halte eine Notaufnahme-Gebühr insbesondere einkommensschwache Menschen „von notwendigen Arztbesuchen“ ab: „Das kann dazu führen“, argumentiert Carola Reimann, „dass notwendige medizinische Maßnahmen zu spät eingeleitet werden und dadurch wiederum Folgekosten für die Solidargemeinschaft entstehen“. Notaufnahmegebühren könnten sich darüber hinaus als bürokratische Mehrbelastung für das medizinische Personal erweisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuvor hatte sich bereits Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu Wort gemeldet: „Notfälle dürfen nicht durch Eintrittsgeld von 20 € vom Krankenhaus abgeschreckt werden“, schreibt der SPD-Politiker am Donnerstagmorgen auf Twitter.