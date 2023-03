„Ich bin Robert, das ist Cem“: Kritik nach Amazonasbesuch von Grünen-Ministern

Nach einem Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Agrarminister Cem Özdemir in einem Dorf im brasilianischen Amazonasregenwald gibt es in sozialen Medien Kritik. Vor allem eine Aussage Habecks sorgt für Irritationen.

Manaus. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesagrarminister Cem Özdemir (beide Grüne) haben sich bei einem Besuch im Amazonasregenwald für den Schutz der „grünen Lunge“ eingesetzt. Allerdings gibt es nach der Reise der Grünen-Minister Kritik. Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki warf Habeck und Özdemir wegen ihrer Südamerikareise Heuchelei vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Schön wäre es aus meiner Sicht gewesen, die beiden Minister hätten bei ihrem Aufenthalt in Kolumbien einen kurzen Abstecher gemacht, um im Namen der Bundesrepublik voll Dankbarkeit die dortigen Kohlegruben zu besichtigen, die wegen der grünen Weigerung, hierzulande weiter auf Kernkraft zu setzen, wohl noch über Jahre von uns stark in Anspruch genommen werden“, schrieb Kubicki auf Facebook.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Facebook, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Häuptling“-Zitat sorgt für Irritationen

In seinem Beitrag bezieht sich der FDP-Vize auf einen Bericht der „Welt“ über die Amazonasreise der Minister. Der sorgt vor allem auf Twitter für Kritik an Vizekanzler Habeck. Der soll beim Besuch eines Dorfes im Amazonasregenwald in der Nähe von Manaus die Einwohnerinnen und Einwohner begrüßt haben „als hätten die noch nie einen Mann aus Europa gesehen“, heißt es in dem Bericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ihr fragt euch vielleicht, wer wir sind“, wird Habeck zitiert. „Ich bin Robert, das ist Cem und wir sind Minister in der deutschen Regierung – das ist so etwas wie euer Häuptling, aber in einem anderen Land“. Erst später ergänzte die „Welt“, Habeck habe auf Englisch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern gesprochen und den Begriff „Chief“ verwendet. „Chief“ kann mit „Häuptling“ übersetzt werden – allerdings auch mit „Chef“, „Leiter“ oder „Oberhaupt“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Weder Cem, noch Habeck sind meine Häuptlinge“, schrieb etwa die Linken-Angeordnete im Europaparlament, Özlem Demirel, auf Twitter. Sie warf den Ministern „Arroganz“ und einen „eurozentristischen Blick auf die Welt“ vor.

Einzelne Nutzer werfen den Ministern auch „kulturelle Aneignung“ vor. Özdemir und Habeck ließen sich bei ihrem Besuch im Amazon von den Einheimischen das Gesicht bemalen.

Mehr Gelder für Schutz des Regenwaldes

Habeck kündigte bei dem Besuch am Dienstag mehr finanzielle Hilfen Deutschlands zum Schutz des Regenwaldes an. Er sagte, Deutschland werde über die Internationale Klimaschutzinitiative noch einmal Gelder bereitstellen. Etwa 30 bis 50 Millionen Euro seien möglich. Damit solle der Schutz des Regenwaldes nach vorne gebracht werden. Habeck lobte erneut den politischen Willen der neuen brasilianischen Regierung, die Abholzung des Regenwaldes zu stoppen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regenwaldschutz: Robert Habeck kündigt mehr finanzielle Hilfen an Etwa 30 bis 50 Millionen Euro seien möglich. Damit solle der Schutz des Regenwaldes nach vorne gebracht werden. © Quelle: dpa

Die „grüne Lunge“, die jede Menge Kohlenstoff speichert, ist aber schon lange bedroht, mit möglichen schwerwiegenden Folgen für das Weltklima.

Habeck und Özdemir reisten weiter in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá, wo am Mittwoch politische Gespräche geplant sind. Der neue Präsident Gustavo Petro, ein Linkspolitiker, hatte angekündigt, den Regenwald zu schützen und die Ausbeutung der Rohstoffvorkommen zu bremsen. Zurzeit ist Kolumbien einer der größeren Kohlelieferanten Deutschlands, seit August ist der Import russischer Kohle in die EU wegen des Ukraine-Krieges verboten.

RND/hyd/dpa