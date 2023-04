Umgang mit künstlicher Intelligenz: Bundestagspräsidentin Bas fordert eigene Staatsanwaltschaften

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) will der zunehmenden Bedeutung von künstlicher Intelligenz und den damit einhergehenden Herausforderungen mit entsprechenden Beratungsstellen und Staatsanwaltschaften begegnen. Auch gegen Hass und Bedrohung in sozialen Medien will sie verstärkt vorgehen.

Berlin. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat gefordert, bei Sicherheitsbehörden und Staatsanwaltschaften einen eigenen Fokus auf den Umgang mit künstlicher Intelligenz zu richten. „Künstliche Intelligenz schafft eine neue Herausforderung“, sagte Bas dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). So könne man etwa Personen einfach in Pornos einbauen. „Um solche Fakes zu erkennen und zu verfolgen, braucht es Beratungsstellen und in den Staatsanwaltschaften eigene Zuständigkeiten und Kooperationen mit den Ermittlungsbehörden.“

Bas sprach sich außerdem dafür aus, Plattformen sozialer Medien stärker in die Verantwortung für auf ihren Kanälen verbreitete Hassbotschaften zu nehmen. „Da gibt es Handlungsbedarf auf europäischer und internationaler Ebene. Wenn etwas in der analogen Welt als Straftat gilt, muss das auch in der digitalen Welt so sein.“

Angesichts zunehmender Bedrohung auch von Politikern plädierte Bas dafür, auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern mehr Schutz zu gewähren. „Niemand darf abgeschreckt werden, in die Politik zu gehen. Einschüchterungsversuche dürfen keinen Erfolg haben. Auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker müssen besser geschützt werden, wenn es akut wird. Dazu gehört auch Personenschutz“, sagte Bas.

Mahnung an die Regierung

Außerdem forderte die Bundestagspräsidentin die Ampelkoalition erneut auf, dem Bundestag ihre Gesetzentwürfe nicht erst in letzter Minute zuzuleiten. „Das Thema liegt mir wirklich im Magen“, sagte Bas dem RND. Sie habe daher vor einigen Wochen einen entsprechenden Appell an die Koalition gerichtet. „Ein bisschen besser ist es nach meinem Einwurf bereits geworden, aber die Regierung und die Ampelfraktionen müssen sich das wirklich zu Herzen nehmen.“

Die Abgeordneten müssten ausreichend Zeit haben, Gesetzentwürfe zu beraten, weil man ein Thema sonst gar nicht durchdringen und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern erklären kann. Sachverständige könnten auch nicht innerhalb von ein paar Stunden eine seriöse umfangreiche Stellungnahme abgeben. „In Krisenzeiten muss man manchmal schnell entscheiden. Mein Eindruck ist aber, dass man sich während der Pandemie an diesen Rhythmus gewöhnt hat und verkürzte Verfahren und Last-minute-Entwürfe als den Normalfall ansieht“, sagte Bas.