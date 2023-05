Regierung plant Gesetz gegen Überwachung am Arbeitsplatz durch Künstliche Intelligenz

350 Arbeitsplätze für Kiel

Bahntechnik-Unternehmen siedelt sich am Strandort in Kiel-Friedrichsort an

Die Lage am Wasser war maßgeblich: Der sächsische Mittelständler ZET siedelt sich mit einem Bahntechnikzentrum im Industriegebiet Strandort in Kiel-Friedrichsort an. Das Unternehmen verspricht Nachhaltigkeit und stellt 350 Arbeitsplätze in Aussicht. Was das Segeln damit zu tun hat.