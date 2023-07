Kostenlos in Theater, Kino und Museen: Wie ist der Kulturpass angelaufen?

Berlin. Kultur im Wert von 200 Euro gratis – dieses Angebot macht der Staat rund 750.000 Jugendlichen, die dieses Jahr 18 werden. 270.000 von ihnen haben sich für den Pass registriert, wie eine Sprecherin der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mitteilte. Der Pass startete am 14. Juni dieses Jahres.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

77.000 Personen schalteten ihr Budget für den Pass frei. Das sind weniger als die Hälfte derer, die sich bisher registriert haben. Die Sprecherin zeigt sich dennoch zufrieden: „Das ist ein sehr guter Start, und wir freuen uns, dass die Zahlen stündlich und täglich steigen.“ Um das Budget nutzen zu können, müssen die Jugendlichen sich mit einer eID ausweisen.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Livekultur soll nach der Pandemie gefördert werden

Nutzerinnen und Nutzer reservierten sich rund 52.000-mal den Zugang zu Kulturveranstaltungen und Ähnlichem in der App. Eine Reservierung ist notwendig, um über den Pass Zugang zu einer Einrichtung oder einem Produkt zu bekommen. Der Staat erstattet dann den Anbietern im Nachhinein die Kosten. Bisher wurden eine Million Euro Umsatz über den Pass generiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

7000 Kulturanbieter haben sich seit der Freischaltung am 17. Mai dieses Jahres auf der Plattform angemeldet. Die Einrichtungen und Kulturschaffenden bieten aktuell rund 1,8 Millionen Produkte an. Das sind zum Beispiel Konzerte, Theatervorstellungen, aber auch Bücher. Welchen Einrichtungen dies besonders nutzt, ist aktuell noch nicht klar. „In Frankreich haben vor allem Buchhandlungen und Kinos vom französischen Pass Culture profitiert“, so die Sprecherin. In Spanien seien es außerdem auch Musikfestivals gewesen.

Ziel des Projektes ist es, nach der Pandemie Livekultur zu fördern. Die Nachfrage soll gestärkt werden, und die Einrichtungen sollen die Möglichkeit haben, neues Publikum für sich zu gewinnen. Games, reine Streamingdienste und Onlineversandhändler seien daher ausgenommen. „Computerspielmuseen können jedoch in der Kategorie Museen am Kulturpass teilnehmen“, so die Sprecherin. Bücher seien im Angebot vorhanden, weil Buchhandlungen während der Pandemie von Schließungen betroffen gewesen seien. „Darüber hinaus sind sie aktive Kulturorte, an denen es neben Büchern auch andere Aktivitäten wie Lesungen oder Konzerte zu entdecken gibt“, sagte die Sprecherin. Der Bundestag stellt für das Projekt 100 Millionen Euro zur Verfügung.