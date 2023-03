﻿Wo das Artilleriefeuer dröhnt: Wie die Menschen kurz vor Bachmut überleben

Tschassiw Jar/Slowjansk. Dass die Bagger der ukrainischen Armee hier frische Schützengräben ausheben, ist kein gutes Zeichen. Die Gräben links und rechts der Straße dürften eine neue Verteidigungslinie bilden, falls die russischen Besatzer die Stadt Bachmut im Donbass – wie befürchtet – in naher Zukunft erobern. Zwischen Bachmut im Osten und dieser neuen Linie im Westen liegt Tschassiw Jar. Die rund zehn Kilometer von der Front entfernte Kleinstadt könnte der nächste Ort werden, auf den die Besatzer vorrücken.

Schon jetzt ist es in Tschassiw Jar kaum auszuhalten für die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner. Alle paar Minuten werden sie beim Besuch der Reporter vom heftigen Knall der nahen ukrainischen Artillerie im Mark erschüttert, die Granaten Richtung Bachmut schießen. Etliche Menschen sind bereits aus Tschassiw Jar geflohen. Andere wollen nicht weichen.

Trotz Artilleriefeuer bleiben die Menschen: „Wohin soll ich gehen?“

Etwa der Mann vor dem Krämerladen, der anonym bleiben möchte. Andere bitten darum, nur ihren Vornamen zu schreiben. Irgendwann haben womöglich die Russen das Sagen in der Gegend, die Menschen hier wollen mit keiner Seite Ärger. „Wohin soll ich gehen?“, fragt der aufgebrachte Mann, der vor dem Geschäft gierig an seiner Zigarette zieht. „Natürlich haben wir Angst. Aber das ist unser Zuhause. Ich lebe hier und hier werde ich sterben.“ Ihm sei gleich, ob die Russen Tschassiw Jar übernähmen. „Die Hauptsache ist, am Leben zu bleiben.“

Im Donbass in der Ostukraine sind die Menschen traditionell russlandfreundlicher als in anderen Landesteilen. Fragt man im Westen des Landes nach dem Schuldigen für diesen Krieg, kommt die Antwort in aller Regel wie aus der Pistole geschossen: der russische Präsident Wladimir Putin. Im Donbass fällt die Reaktion oft zögerlicher aus. „Wir wissen nicht, wer schuld ist, wir wissen nur, dass Regierungen verantwortlich sind“, sagt der Raucher. „Und gewöhnliche Menschen leiden dann.“

„Natürlich haben wir Angst. Aber das ist unser Zuhause. Ich lebe hier und hier werde ich sterben“, sagt ein Mann in Tschassiw Jar kurz vor Bachmut. © Quelle: Stanislav Krupar

Kein Strom, kein Gas, kein Wasser – seit einem Monat

Der Krämerladen, vor dem er steht, wird von Luba und ihrer Tochter betrieben. Drinnen ist es dunkel, seit einem Monat gibt es keinen Strom, kein Gas und kein Wasser in dem Ort. Die Fenster sind mit Sperrholz vernagelt. Zahlreiche andere Scheiben in dem dreistöckigen Wohnhaus im Stadtzentrum sind Explosionen zum Opfer gefallen. Immerhin steht das Gebäude noch. Von mehreren anderen Häusern in Tschassiw Jar sind nach russischem Artilleriebeschuss nur noch Trümmer übrig.

Luba (58) erhebt Vorwürfe gegen die ukrainischen Truppen. „Sie stellen Artillerie in Wohngegenden, schießen damit und dann schießt die andere Seite zurück.“ Sie ist nicht die Einzige hier, die solche Kritik äußert. Ein Armeesprecher für die Region spricht dagegen von russischer Propaganda, die bei den Bewohnerinnen und Bewohnern verfangen habe. Er betont, ukrainische Artillerie werde nie in Wohngebieten stationiert. Auf der Fahrt durch Tschassiw Jar sind keine Geschütze zu sehen. Dass sie irgendwo in der Nähe der Stadt sein müssen, ist unüberhörbar. „Bei jedem Schuss wackeln die Häuser“, sagt Luba.

Die Region ist Kriegsgebiet – und voller Soldaten

Die 58-Jährige schaltet eine Glühbirne im Laden an, sie hat das Glück, über einen Generator zu verfügen. Einige Regale im Krämerladen sind leer, andere noch gut gefüllt: Brot, Eier, Speiseöl, Tee, Kaffee und weitere Grundnahrungsmittel sind erhältlich, Zigaretten ebenso. Auf einem ausgesteckten Kühlschrank prangt Bierwerbung, Bier gibt es aber keines. Alkoholverkauf wurde nach der russischen Invasion vor gut einem Jahr in der gesamten Ukraine untersagt, nur im Donbass gilt das Verbot auch heute noch. Die Region ist weiterhin ein Kriegsgebiet voller Soldaten.

Luba sagt, sie und ihre Tochter betrieben den Laden seit zwei Jahren. Bis zur russischen Invasion vor etwas mehr als einem Jahr sei das Geschäft gut gelaufen. „Wir hoffen, dass wir bald wieder in Frieden leben können.“ Sie sei in Tschassiw Jar geboren und werde nicht fliehen. Luba trägt eine schwarze Lederjacke und eine Strickmütze über den kurzen roten Haaren. Als sie gefragt wird, ob sie sich fotografieren lassen würde, zeigt sie, dass sie ihren Humor nicht verloren hat. „Ich habe heute kein Make-up aufgetan“, sagt sie dem Fotografen, sie lacht dabei. „Kannst du das bitte mit Photoshop ergänzen?“

Vor dem Krieg hat Tschassiw Jar rund 13.000 Einwohnerinnen und Einwohner gehabt, davon ist nur noch ein Bruchteil hier. Auf den Straßen sind vor allem Militärfahrzeuge und Soldaten unterwegs. Zu den wenigen Menschen ohne Uniform gehört Ludmilla, sie geht zügig Richtung Stadtausgang. Mit ihrem Ehemann, der seit einem Schlaganfall halbseitig gelähmt sei, sei sie in ein Dorf geflohen, erzählt die 59-Jährige. Jeden Tag laufe sie die insgesamt zehn Kilometer zu ihrer alten Wohnung und zurück. In der Wohnung müsse sie die Hunde und Katzen versorgen und nach dem Rechten sehen.

Es ist beängstigend hier. Ludmilla aus Tschassiw Jar

Ludmilla zuckt zusammen, als in der Nähe wieder Artillerie schießt. „Es ist sehr beängstigend hier“, sagt die Frau, bevor sie weitergeht. Mit Blick auf die russischen Invasoren fügt sie noch hinzu: „Ich glaube, dass die ukrainischen Soldaten uns beschützen können. Ich will in der Ukraine bleiben.“

Während Tschassiw Jar zur Geisterstadt wird, gehen Städte im Donbass, die weiter entfernt von der Front liegen, den umgekehrten Gang – wenn auch langsam. In Slowjansk etwa kehren Menschen wieder zurück, die nach der russischen Invasion geflohen waren. Hier war der Ausgangspunkt der von Russland unterstützten Separatistenbewegung im Donbass im Jahr 2014.

Die russischen Besatzer waren schon einmal bis auf elf Kilometer herangerückt

Nach dem Einmarsch russischer Truppen vor gut einem Jahr waren die Besatzer bis auf elf Kilometer an die symbolisch wie strategisch wichtige Stadt herangerückt. Im Oktober wurden sie in der Region zurückgedrängt, inzwischen liegt die Front rund 30 Kilometer entfernt im Osten. Die Schäden, die russischer Artilleriebeschuss in der Stadt hinterlassen hat, erinnern an die Bedrohung.

Wegen der Gefechte im Donbass muss man einen weiten Umweg fahren, um von Tschassiw Jar nach Slowjansk im Nordwesten zu kommen. Luftlinie liegen nur gut 30 Kilometer zwischen den beiden Orten, mit dem Auto muss man aber einen weiten Bogen um die Front machen, dann fährt man rund 65 Kilometer. Auf der Strecke liegen etliche Checkpoints, an einem davon haben ukrainische Soldaten einen schwarzen Grabstein mit dem Antlitz Putins aufgestellt.

An den Straßen stehen Panzersperren aus zusammengeschweißten Stahlträgern. Mehrspurige Straßen sind mit Erdhaufen oder gefällten Bäumen verengt, um einen etwaigen Vormarsch russischer Konvois zu verlangsamen. Die Route führt durch die Stadt Kramatorsk, in der auf einem Hügel eine gigantische ukrainische Flagge weht – sie soll auch aus den besetzten Gebieten zu sehen sein.

Die Stimmung ist gespenstisch

Auch Slowjansk ist von Vorkriegsnormalität noch weit entfernt. Besonders abends ist die Stimmung gespenstisch. In manchen Wohnblocks sind nur ein, zwei Fenster erleuchtet. Die Straßenbeleuchtung ist abgeschaltet. Wenn es bewölkt ist, wirkt die Dunkelheit beinahe absolut. 21 Uhr ist Sperrstunde. Nachts herrscht über weite Strecken totale Stille. Durchdrungen wird sie von gelegentlichem Hundegebell – und von Sirenen, wenn Luftalarm gegeben wird. Die Sirenen heulen jede Nacht mehrfach. Meist bleibt es bei einer Warnung, ein Raketenangriff ist aber immer möglich.

Eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagt, vor der Invasion hätten mehr als 110.000 Menschen in Slowjansk gelebt. Danach sei die Zahl auf 18.000 bis 20.000 gefallen. Nachdem im Herbst die Versorgung mit Gas und Wasser wiederhergestellt worden sei, seien zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner zurückgekehrt. Inzwischen lebten wieder rund 50.000 Menschen in Slowjansk.

Die meisten Zurückgekehrten wohnten in Häusern, sagt die Sprecherin, weswegen die Wohnblöcke so unbevölkert erschienen. Dieser Eindruck werde noch verstärkt, weil die Menschen häufig Sperrholz vor die Wohnungsfenster genagelt hätten, damit das Glas bei Detonationen nicht zersplittert. Die Straßenbeleuchtung sei ausgestellt, um Strom zu sparen – und um Menschen davon abzuhalten, nach der Sperrstunde vor die Tür zu gehen.

Viele Fenster sind mit Sperrholz vernagelt

Auch tagsüber ist die Zahl der Menschen auf den Straßen überschaubar. Auf einer Bank vor der Stadtverwaltung sitzt ein junges Paar, sie in Zivil, er in Uniform, und macht ein Selfie. Einige Geschäfte hier im Zentrum haben geöffnet, die meisten sind aber weiterhin verriegelt.

Die Haare werden auch im Krieg geschnitten: Firseurin Irina (51) und Lena (30) sind in Tschassiw Jar geblieben. © Quelle: Stanislav Krupar

Friseurin Irina hat ihren Salon die ganze Zeit über weiterbetrieben, wie die 51-Jährige erzählt, während sie einer Kundin die Haare schneidet. Zeitweise sei ihr Geschäft fast ausgestorben gewesen. „Inzwischen kehren aber immer mehr alte Kunden zurück.“ Vor ihrem Salon wartet Dmitri (53) auf ein Taxi, der Mitarbeiter eines Computerladens klingt deprimiert, als er sagt: „Die meisten Rückkehrer hatten nur kein Geld mehr, um länger wegzubleiben“ – ihm sei das auch so gegangen. Er befürchtet, dass der Krieg wieder näher an Slowjansk heranrücken könnte.

Halina Kaschirska glaubt dagegen, dass die guten Zeiten wiederkommen. Die 52-Jährige führt das armenische Restaurant Schaschlischni Dwir (Haus des Schaschliks) in Slowjansk, das am Tag des Kriegsbeginns zugemacht hat. „Wir haben am eigenen Leib erfahren, wie es ist, Flüchtling zu sein“, sagt sie. „Wir haben unsere Stadt, unsere Jobs und unsere Gäste so sehr vermisst.“ Sie sei Anfang November zurückgekehrt, wenige Tage später habe das Restaurant wieder Essen serviert. „Wir glauben an eine friedliche Zukunft“, sagt Kaschirska. „Sonst hätten wir nicht wiedereröffnet.“

Mitarbeit: Yurii Shyvala