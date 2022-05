Die Affenpocken scheinen sich zum Glück nicht zu einer neuen Pandemie zu entwickeln – denn wir wären nicht gut vorbereitet. Deutschland hat noch nicht einmal für eine neue Corona-Welle im Herbst Vorkehrungen getroffen. Es ist höchste Zeit für ein zielgenaues Krisenmanagement – nicht nur wegen der globalen gesundheitlichen Bedrohungen, kommentiert Eva Quadbeck.

Die Affenpocken haben uns gerade noch gefehlt nach mehr als zwei Jahren Corona und angesichts eines Krieges in Europa, der die Sicherheit der ganzen Welt, die Ernährung in den ärmsten Ländern und die Energieversorgung in den reichen Ländern bedroht. Die einzige beruhigende Nachricht ist, dass der Gesundheitsminister meint, die Affenpocken würden sich nicht zur Pandemie entwickeln. Wenn der oberste Pandemiemahner der Nation nicht alarmiert ist, muss es der Rest der Bevölkerung auch nicht sein.

Also, keine Panik. Dann schließt sich schon das große Aber an. Wurde Corona am Anfang nicht auch unterschätzt? Zudem zeigt der Ausbruch dieses neuen Virus, dass Deutschland auf eine weitere Pandemie ähnlich schlecht vorbereitet wäre wie auf die erste. Bislang wurden noch nicht einmal ernsthafte Vorkehrungen für eine nächste mögliche Corona-Welle im Herbst getroffen. Inzwischen leben wir in den dritten Sommer hinein, als sei die Pandemie beendet – kurzsichtig wie ein Maulwurf.