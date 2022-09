Länder gegen den Bund

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Föderalismus ist eine feine Sache, solange es keine Probleme von nationaler Tragweite gibt, die ein schnelles geschlossenes Handeln fordern. Tja, die Zeiten sind also schlecht für den Föderalismus beziehungsweise die Zeiten sind nicht so, dass ständig alle föderalen Möglichkeiten bis ins kleinste Detail ausgeschöpft werden können. Kurzum: Es braucht Pragmatismus von Bund, Ländern und Kommunen.

Schon in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass das föderale Prinzip an seine Grenzen kommt, wenn der politische Wille fehlt, in großen Krisen gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Erinnern Sie sich noch an die endlos langen Sitzungen der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, bei denen es so viele Durchstechereien gab, dass die erstaunte Öffentlichkeit das Ganze wie eine Seifenoper verfolgen konnte? Dann wurde ein gemeinsamer Beschluss verkündet und das Spiel Bund gegen Länder, Länder gegen Bund ging weiter. Alle eilten in ihre Länder, um das umzusetzen, was sie für richtig hielten. In der Öffentlichkeit sorgte das regelmäßig für Verdruss, Verwirrung und am Ende teils Verweigerung, die unübersichtlichen Regeln einzuhalten.

Eine von vielen Corona-Ministerpräsidentenkonferenzen: Häufig gab es so viele Durchstechereien, dass die erstaunte Öffentlichkeit das Ganze wie eine Seifenoper verfolgen konnte. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Auch jetzt gibt es wieder eine harte Frontstellung der Landesregierungen gegen den Bund. Die Länder sind sauer, dass die Bundesregierung ein Entlastungspaket verkündet, dessen Kosten zu einem großen Teil in den Ländern landen. So müssen die Länder bei der Abmilderung der steuerlichen kalten Progression, bei der Ausweitung des Wohngelds und bei der Nachfolge für das 9-Euro-Ticket zahlen. Dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten darüber erbost sind, ist nachvollziehbar. Schließlich wären sie gerne bei der Verkündung von Wohltaten vor den Kameras und Mikrofonen dabei gewesen. Einfach zahlen, ohne daraus politisch Kapital schlagen zu können, liegt nicht in der DNA der Landesväter und Landesmütter.

Daher versuchen nun einige, mit Frontstellung gegen den Bund ihre politischen Geländegewinne zu machen. Dass Markus Söder (CSU) aus Bayern und Hendrik Wüst (CDU) aus NRW so vorgehen, ist nachvollziehbar. Ihre Parteien sind auf Bundesebene in der Opposition. Aufhorchen lassen muss aber, dass es auch Proteste von Winfried Kretschmann (Grüne) aus Baden-Württemberg gibt. Und auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der das Entlastungspaket des Bundes grundsätzlich begrüßt hat und es in seinem eigenen Land noch aufstocken will, meldet bei der Nachfolge des 9-Euro-Ticket Verhandlungsbedarf an. In der Frage der Schuldenbremse fordert er wie Bayerns Ministerpräsident Söder eine Lockerung.

Das heißt, die Länderproteste, die auch aus Bremen, dem Saarland und Sachsen-Anhalt kamen, lassen sich nicht einfach nur unter parteipolitischem Getöse verbuchen. Ihre Verärgerung darüber ist nachvollziehbar, dass die Länder die Nachfolge des vom Bund erfundenen 9-Euro-Tickets mitfinanzieren sollen, während der Bund es – entgegen der Regelung im Koalitionsvertrag – nicht schafft, die Länder ausreichend mit Regionalisierungsmitteln zur besseren Ausstattung des öffentlichen Nahverkehrs zu versorgen.

Auch Baden-Württembergs Winfried Kretschmann von den Grünen beschwerte sich. Das heißt, die Länderproteste lassen sich nicht einfach nur unter parteipolitischem Getöse verbuchen. © Quelle: Marijan Murat/dpa

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Entlastungspaket im Bundesrat durchfällt und eine weitere Schleife über den Vermittlungsausschuss drehen muss, ist nicht ganz gering. Wenn das so kommen sollte, werden sich Bund und Länder gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, eine rasche Entlastung der Menschen verhindert zu haben.

Transparenzhinweis: Die Haltung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil wurde im Vergleich zur ursprünglichen Fassung präzisiert.

Kriegsrhetorik

„Die Verluste Russlands belaufen sich auf 5937.″ Sergej Schoigu, russischer Verteidigungsminister

Seit Monaten hat Russland erstmals wieder offiziell Zahlen veröffentlicht, wie viele Soldaten in dem Angriffskrieg gegen die Ukraine gefallen sind. Unabhängige Beobachterinnen und Beobachter gehen allerdings von deutlich höheren Verlusten Russlands aus. Sie drohen in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter zu wachsen. Durch die am Mittwoch verkündete Teilmobilmachung kann Putin weitere 300.000 Reservisten ziehen, um sie in seinen Krieg zu schicken. Zuletzt mussten die russischen Truppen etliche Rückschläge einstecken und die Region Charkiw praktisch ganz räumen.

Sprach nur von rund 6000 weiteren toten russischen Soldaten. Unabhängige Beobachterinnen und Beobachter gehen allerdings von deutlich höheren Verlusten Russlands aus. © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Wie Demoskopen auf die Lage schauen

Während die Bevölkerung irritiert ist von der Energiepolitik der Bundesregierung und diese kritisch bewertet, stößt die zurückhaltende Position insbesondere des Kanzlers auf Zustimmung einer Mehrheit der Wahlberechtigten. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Meinungsforschungsinstituts Forsa hervor. 60 Prozent der Bevölkerung halten demnach den Vorwurf für nicht gerechtfertigt, dass die Regierung immer zu spät und zu wenig Waffen an die Ukraine geliefert habe. Dies sähen die Anhängerinnen und Anhänger der Ampelparteien wie auch der Union so.

Der über Monate so populäre Wirtschaftsminister Robert Habeck gerät zunehmend unter Druck. Dass die Bürgerinnen und Bürger mit der Energiepolitik unzufrieden sind, liegt nach den Forsa-Umfragen vor allem an der Weigerung Habecks, die drei noch laufenden Atomkraftwerke über die Jahreswende hinaus in Betrieb zu lassen. Die Einbußen für Habeck machen sich auch in der Sonntagsfrage für die Grünen insgesamt bemerkbar:

© Quelle: Forsa

