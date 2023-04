„Unverschämtheit“: Länder verärgert wegen Wissings Frist für Autobahnausbau

Berlin. Mehr als 140 Autobahnprojekte will das Bundesverkehrsministerium beschleunigt umsetzen. Dafür macht Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nun Tempo: Er will, dass die Länder bis zum 28. April Stellung zu den Autobahnprojekten beziehen. Das geht aus einem Brief hervor, aus dem die Deutschen Presse-Agentur zitiert. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) wurde dies aus Länderkreisen bestätigt.

Die Ampelkoalition hatte sich nach langem Streit auf die Beschleunigung der Projekte unter der Bedingung geeinigt, dass die Länder ebenfalls einverstanden sind. So soll die Festschreibung eines überragenden öffentlichen Interesses im Einvernehmen mit dem jeweils betroffenen Land geschehen. Dadurch erhofft sich die Bundesregierung die Beschleunigung von Planungszeiten.

Autobahnprojekte in sieben Ländern

Auf der Liste des Bundesverkehrsministeriums stehen Autobahnprojekte in sieben Bundesländern: Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, Bremen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Da allerdings in sechs Ländern Grüne Teil der Landesregierungen sind, ging man bereits in der Ampel davon aus, dass dies den Prozess in die Länge ziehen könnte. Die Ökopartei steht dem Autobahnbau grundsätzlich kritisch gegenüber.

In Länderkreisen ist nun von einer „Unverschämtheit“ die Rede, dass man so schnell Stellung beziehen müsse. Die Bundesregierung wolle den Ländern den schwarzen Peter zuschieben, heißt es zudem. Manche Landesregierungen müssen sich dem Vernehmen nach über alle Projekte beugen und jedes einzelne absprechen.

Wir sollen innerhalb von acht Tagen alle deutsche Landesregierungen mal eben einer Liste zustimmen, die sich Herr Wissing mal eben ausgedacht hat“, Oliver Krischer, Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen

Der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer (Grüne), zeigte sich verärgert über die Frist. „Das Vorgehen des Bundesministers überrascht mich. Erst passiert wochenlang nichts, dann werden die Pläne noch nicht mal auf der Verkehrsministerkonferenz vorab vorgestellt und dann sollen innerhalb von acht Tagen alle deutsche Landesregierungen mal eben einer Liste zustimmen, die sich Herr Wissing mal eben ausgedacht hat“, so Krischer am Dienstag. „Wir kennen nicht einmal den Planungsstand der Bundesprojekte in NRW. Und wir wissen auch nicht, was Herr Wissing eigentlich genau in der Planung einzelner Projekte verändern will. Auf der Basis lässt sich keine seriöse Entscheidung treffen.“

Nach RND-Informationen findet bereits am Donnerstag ein Treffen von Beamten des Bundesverkehrsministeriums und der Länder statt, bei dem der Ausbau Thema sein wird. Diesen Termin will auch Verkehrsminister Krischer aus NRW abwarten.

Da werde man sicherlich auch erfahren, „ob der Bundesverkehrsminister überhaupt ausreichend personelle Kapazitäten zur Verfügung hat, um alle Autobahnprojekte auf der Liste und die Brückensanierungen überhaupt in Angriff zu nehmen oder ob es nicht doch eher wieder nur Planungsfriedhöfe werden“, sagte der Grünen-Politiker.