Flüchtlinge, Energie, Windkraft: Worüber die Länderchefs am Donnerstag beraten

Ohne Bundeskanzler Scholz kommen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder in Berlin zusammen. Am Ende ihres Treffens dürfte ein langer Wunschzettel an den Bund stehen. Vor allem in einer Frage soll die Bundesregierung mehr Geld bereitstellen.