Lambrecht beklagt: Debatte um Ukraine-Hilfe dreht sich zu stark um Worte

Christine Lambrecht (SPD), Verteidigungsministerin, spricht in der Debatte zur Verteidigung in der Haushaltswoche im Bundestag.

Zuletzt wurden im Bundestag Kanzler Olaf Scholz und mehrere Minister für ihre zurückhaltende Wortwahl mit Blick auf den Krieg in der Ukraine kritisiert. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht findet das falsch: „Ich glaube, es geht darum, die Ukraine jetzt so zu unterstützen, dass sie in diesem Kampf bestehen kann, und nicht um einzelne Worte.“