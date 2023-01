Verteidigungsministerin Lambrecht bilanziert 2022 im einsetzenden Silvesterfeuerwerk

Kaltstart ins Neue Jahr: 70 Mutige steigen in Hohwacht in die Ostsee

Das Anbaden in der Ostsee in Hohwacht (Kreis Plön) lockt immer mehr Menschen an. Am Neujahrstag kamen rund 400 Besucher an den Strand. 70 von ihnen stiegen ins fünf Grad kalte Wasser. Wie fühlt sich das an? Wir haben nachgefragt.