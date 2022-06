Die Ukraine kann bald mit den versprochen schweren Waffen aus Deutschland rechnen: Nach Angaben der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht stünden die Lieferungen der Panzerhaubitzen und Gepard-Flugabwehrpanzer „zeitnah“ bevor. So sei die Ausbildung der ukrainischen Soldaten fast abgeschlossen, erklärte Lambrecht am Donnerstag.

14.06.22: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) besucht das Zentrum Cyber-Operationen ZCO am Bundeswehrstandort Rheinbach. Die für die Ukraine bestimmten schweren Artilleriegeschütze aus Deutschland können nach Aussage von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht demnächst dorthin gebracht werden.

Lambrecht: Haubitzen und Geparde werden „zeitnah“ an Ukraine geliefert

Berlin. Die für die Ukraine bestimmten schweren Artilleriegeschütze aus Deutschland können nach Aussage von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht demnächst dorthin gebracht werden. „Die Ausbildung ist fast abgeschlossen. Und jetzt können die ukrainischen Soldaten, die daran ausgebildet wurden, mit den Panzer-Haubitzen dann auch in die Ukraine verlegt werden“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Auch die zugesagte Lieferung ausgemusterter Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard steht ihr zufolge bald bevor: „Die Geparden werden jetzt zeitnah ausgeliefert werden können.“

Sie verwies ferner auf die Zusage, der Ukraine gemeinsam mit den USA und Großbritannien Mehrfachraketenwerfer zu liefern. „Deutschland wird sich daran beteiligen mit drei solcher Systeme, aber eben auch mit der entsprechenden Anzahl Raketen, Ersatzteilen und auch hier wieder der Ausbildung“, sagte Lambrecht. Mehr lassen ihr zufolge etwa die Verpflichtungen der Bundeswehr zur Technik-Bereitstellung innerhalb der Nato nicht zu. „Die Prüfung hat ergeben, dass wir zwei solche Systeme abgeben können plus eines in Reserve.“

Darüber hinaus sei der Ringtausch mit Nato-Partnern, die ältere Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine abgeben und dafür von Deutschland Ersatz bekommen könnten, „auf einem sehr guten Weg“, sagte Lambrecht. „Gerade mit Tschechien sind wir in der Umsetzung.“ Und: „Mit Griechenland sind wir in Gesprächen und im Austausch, und auch mit Polen, mit Slowenien.“

