Verteidigungsministerin Lambrecht: Lieferung von Luftverteidigungssystemen an die Ukraine wichtig

Landtagswahl in Niedersachsen

Landtagswahl in Niedersachsen

Hochburgen der Parteien: Die Grünen holen erstmals drei Direktmandate

Bislang gingen Direktmandate in Niedersachsen an die SPD oder die CDU. Nun haben in Göttingen die Grünen mit Abstand die meisten Erststimmen geholt. Zwei weitere Wahlkreise wurden grün.