Unionsfraktionsvize Wadephul: Kanzler muss über Lambrecht-Nachfolge schnell entscheiden

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) will ihr Amt offenkundig niederlegen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul, hält das für überfällig. Und er fordert, Kanzler Olaf Scholz müsse noch am Wochenende die Nachfolge klären.

Berlin. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, hat angesichts der von mehreren Medien berichteten Rücktrittsabsichten von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) eine schnelle Entscheidung über ihre Nachfolge gefordert. „Ein Rücktritt wäre überfällig“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Denn Frau Lambrecht hatte offenkundig zu keinem Zeitpunkt das richtige Verhältnis zu diesem Amt. Und sie hatte letztlich kein Gespür für die Truppe.“

Wadephul fügte hinzu: „Der Kanzler hat zu lange an ihr festgehalten und muss die Unsicherheit jetzt schnell beseitigen. Das können vor allem die Soldaten erwarten. Schnell heißt, an diesem Wochenende. In der nächsten Woche tagt der Bundestag, und in Ramstein finden Gespräche über weitere Militärhilfe für die Ukraine statt. Da kann Deutschland nicht mit einer Verteidigungsministerin auf Abruf antreten.“

Wadephul hatte die SPD-Politikerin mehrfach scharf kritisiert. Nach der Veröffentlichung ihres Silvestervideos sagte er dem RND: „Das Video zeigt nochmal deutlich, dass sie die Falsche in diesem zentralen Amt ist - und das in diesen Kriegszeiten in Europa.“

Der CDU-Vorsitzende und Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte die Rücktrittsforderung später untermauert.