Landkreise fühlen sich „im Stich gelassen“

Gaming, Training, Streams: E-Sport-Landeszentrum in Kiel startet Schulliga

Schülerinnen und Schüler in Kiel können ab Ende November in einer Schulliga den E-Sport näher kennenlernen. Bei dem Projekt im E-Sport-Landeszentrum sollen sowohl der Spaß als auch der bewusste Umgang mit dem Gaming im Fokus stehen. So funktioniert der Wettbewerb.