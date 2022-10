Landkreistag fordert Finanzzusagen vom Bund für Regionalisierungsmittel und Flüchtlingskosten

Wagners „Ring“ neu in Berlin: Das Rheingold im Stresslabor

In Berlin an der Staatsoper Unter den Linden entsteht innerhalb einer Woche der gesamte „Ring“ von Richard Wagner. Wie Regisseur Dmitri Tscherniakov für Diskussionen sorgt und Christian Thielemann am Pult kurzfristig den erkrankten Daniel Barenboim ersetzt, verfolgen wir.