﻿Sorgenfall Sonneberg: Wo der erste AfD-Mann Landrat werden könnte

Sonneberg. Schön ist es schon hier in Südthüringen. Tiefe Täler, dunkle Wälder, steile Höhen. Ein Kahlschlag hier und dort, aber dann auch wieder wild wachsende Langgraswiesen auf der Passhöhe, wo ein Schild für „Skifahren lernen in einem Tag“ wirbt. Die aktuelleren Plakate stehen daneben im hohen Gras. Ein hellblaues wirbt mit dem Slogan „Gestalten statt verwalten“, es stammt vom AfD-Landratskandidaten Robert Sesselmann, der in der ersten Runde mit 46,7 Prozent die absolute Mehrheit nur knapp verpasste. Der Rechtsanwalt und Landtagsabgeordnete ist der Favorit für die Stichwahl am Sonntag, und deshalb kurven jetzt Fernsehteams und Reporter durch diese Gegend in Deutschlands Mitte und suchen, mal wieder, nach den Gründen für die Stärke der Rechtspartei im Osten.

Robert Sesselmann (AfD, rechts) an seinem Wahlkampfstand in Sonneberg. © Quelle: Jan Sternberg

Sonneberg, mit 57.000 Menschen nach Einwohnerinnen und Einwohnern zweitkleinster Landkreis der Bundesrepublik, grenzt direkt an Bayern. Die Menschen reden hier meist fränkisch, sind aber trotzdem stolze Ostdeutsche.

Ich möchte nicht in die Geschichte eingehen als der erste, der einen Landkreis an die AfD verliert. Jürgen Köpper, Kandidat der CDU

Sonneberg könnte am Sonntag berühmt und berüchtigt werden. „Die Bundesrepublik Deutschland würde beben“, rief der rechtsextreme Thüringer AfD-Chef bei einem Wahlkampfbesuch seinen Anhängern entgegen. CDU-Kandidat Jürgen Köpper sagt kämpferisch: „Ich möchte nicht in die Geschichte eingehen als der erste, der einen Landkreis an die AfD verliert.“

Jürgen Köpper (CDU, 3. von links) und sein Wahlkampfteam. © Quelle: Sternberg

Köpper besaß eine Fahrschule, wurde dann Bürgermeister seiner Heimatgemeinde und ab 2018 Erster Beigeordneter des Landrats Hans-Peter Schmitz. Die vergangenen Jahre vertrat Köpper den schwer erkrankten Schmitz, der im März 2023 in den Ruhestand versetzt wurde. Nun steht die Neuwahl an. Auf Köppers Plakat an der Passhöhe steht „Weil es jetzt um unseren Landkreis geht“.

Mit einer Stimme für die AfD würden sie sich selbst und ihrer Heimat Chancen rauben. Mario Voigt, CDU-Landeschef in Thüringen

CDU-Landeschef Mario Voigt setzt diesen Slogan fort: „Es geht um Sonneberg, es geht nicht um Berlin. Wir müssen den Leuten die Unterschiede deutlich machen“, sagt er. „Wir müssen die Wählerinnen und Wähler davor warnen, aus berechtigtem Ärger über das schlechte Regierungshandwerk der Ampel in Berlin eine Entscheidung zu treffen, für die der Landkreis Sonneberg in den nächsten sechs Jahren geradestehen muss. Mit einer Stimme für die AfD würden sie sich selbst und ihrer Heimat Chancen rauben.“

Es sei vor allem die Politik der Bundesregierung, die die Menschen in Südthüringen in die Arme der AfD treibe – oder in Voigts Worten: „Es ist die Ampel, die gerade einen Kulturkampf in Deutschland anzettelt. Viele haben jetzt das Gefühl, dass in einer rasenden Geschwindigkeit alles in Frage gestellt wird. Und gleichzeitig haben sie den Eindruck, der Staat versagt dort, wo er stark sein müsste – Flüchtlingspolitik, Bildung, Pflege und Gesundheit – und mischt sich jedoch dort ein, wo die Menschen den Staat nicht brauchen. Dass die Menschen das umtreibt, kann ich voll nachvollziehen. Das geht bis tief in die Mitte der Gesellschaft.“

Hat er Recht? Ist es der Unmut über Berlin, für den vor Ort ein Jürgen Köpper verantwortlich gemacht wird? Oder geht die Wut tiefer, findet ihre Adressaten auf allen politischen Ebene, gleich welcher Couleur?

Auf der Passhöhe in Limbach gleich neben der Wiese mit den Großplakaten steht ein Picknickpavillon, darin sitzen vier Frauen und zwei Männer mit Getränken, Obst und dem Ferienplan des nächsten Schuljahres vor sich auf dem Tisch. Die Sonne scheint, die Stimmung ist friedlich. Doch auch hier brodelt die Wut auf kleiner Flamme.

Ich war mit meinem Sohn im Hüpfburgenland und die Ausländer nebenan haben ihren Kindern ein Slushie nach dem anderen gekauft, für 5 Euro das Stück, woher haben die das Geld? Eine Bewohnerin aus Sonneberg

„Jürgen Köpper wäre der richtige Landrat“, sagt einer von ihnen, „aber die Altparteien sind alle nicht mehr wählbar.“ Nicken am Tisch. „Altparteien“, so bezeichnet die AfD ihre politische Konkurrenz. „Immer noch pendeln unsere Leute nach Bayern, wegen der besseren Löhne“, sagt eine andere. „Und hierhin kommen immer mehr von denen“, sie meint Geflüchtete. „Tagsüber in Sonneberg sehe ich kaum noch Deutsche.“ Die Schulen seien überfordert, „die Lehrer können sich nicht mehr um unsere Kinder kümmern wegen der Afghanen, die kein Wort Deutsch sprechen.“ Und alles werde teurer: „Ich war mit meinem Sohn im Hüpfburgenland und die Ausländer nebenan haben ihren Kindern ein Slushie nach dem anderen gekauft, für 5 Euro das Stück, woher haben die das Geld?“

„Dieses System fährt eh bald vor die Wand“

Es ist nicht so, dass die Stimmung jetzt kochen würde auf den Holzbänken. All diese Sätze sagen die sechs vom Picknickpavillon in großer Ruhe, unterbrochen nur vom Nicken der anderen. Eine Mutter mit Goldrandbrille und rotblonden Haaren schaut kurz auf ihr Handy und sagt ohne hörbare Emotionen: „Dieses System fährt eh bald vor die Wand.“ Deswegen gehe die Hälfte nicht mehr wählen. Und „die“ würden „dem Sesselmann ohnehin den Sieg klauen“.

Eine Zufallsbegegnung, gewiss. Aber wenn diese höflichen, ruhigen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die an einem sonnigen Freitagabend auf der Bierbank klingen wie sich gegenseitig verstärkende Telegram-Kanäle, irgendwie repräsentativ für den Landkreis Sonneberg sind, dann ist ein AfD-Landrat vielleicht noch nicht einmal die größte Herausforderung für die hiesige demokratische Kultur. Dann ist der Satz einer der Mütter „Der Sesselmann soll mal zeigen, was er kann“ ein fast schon beruhigender Schlusspunkt einer verstörenden Begegnung.

Noch nie konnte die AfD eine kommunale Stichwahl für sich entscheiden. Am vergangenen Sonntag unterlag der Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm bei der Oberbürgermeisterwahl in Schwerin mit 32,2 Prozent deutlich dem SPD-Amtsinhaber. Nur knapp scheiterte vor wenigen Wochen der AfD-Bewerber bei der Landratswahl in Oder-Spree in Brandenburg. In Sonneberg aber ist die Lage ungleich kritischer: Nur 800 Stimmen fehlten Sesselmann zur absoluten Mehrheit, Köpper muss deutlich aufholen – und er muss es alleine schaffen.

Tino Chrupalla: AfD-Programm ist nicht extremistisch Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat den Vorwurf des Extremismus gegen seine Partei zurückgewiesen. © Quelle: dpa

Die Junge Union hilft mit

Am Wochenende hatte er Hilfe. 80 Mitglieder der Jungen Union schwärmten aus, verteilten 2500 Exemplare der neuesten Wahlkampfbroschüre, von der ein freundlich schauender Köpper mit akkuratem Silberhaarschnitt in die Kamera schaut – dazu der Satz „JETZT kommt es auf SIE an!“

Nach der ersten Runde riefen die SPD-Vorsitzenden in Erfurt und Berlin, Georg Maier und Lars Klingbeil, dazu auf, Köpper zu wählen. Die von der SPD unterstützte parteilose Kandidatin Anja Schönheit, die mit dem zutiefst positiven Slogan „Zukunft Schönheit“ 13,3 Prozent in der ersten Runde holte, aber sagt nur: „Der Wähler muss entscheiden.“ Und die CDU versucht den Spagat: Sie will einerseits jeden einsammeln und andererseits jeden Anschein einer „nationalen Front“ gegen die AfD zu vermeiden. Das, so hört man es von den meisten, würde hier nur nach hinten losgehen. Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der 2021 in Südthüringen das Direktmandat holen wollte und dem SPD-Wettbewerber unterlag, twitterte über die „linksradikale Ampelpolitik die das Land kaputt macht und an der sich die CDU beteiligt“ und schrieb erst später: „Ich würde mich sehr freuen, wenn Jürgen Köpper Landrat von Sonneberg würde.“

Unten in Sonneberg kommt Robert Sesselmann zum Wahlkampfstand, seine Mitstreiter aus den Tagen der Sonneberger Montagsdemonstrationen sind schon da. Daneben parkt ein Kleintransporter der AfD Göppingen aus Schwaben – Sesselmann wird bundesweit im Wahlkampf unterstützt. Alle Straßen, alle Dörfer sind mit AfD-Plakaten aus den vergangenen Jahren zugepflastert: „Raus aus dem Euro“ seht da, „Unser Land zuerst“ oder „Wende 2.0″. Mit Sonneberg hat das alles wenig zu tun, aber das ist auch nebensächlich.

Der Stadtbus biegt um die Ecke, der Fahrer hupt. Sesselmann hebt den Daumen. Ein Jugendlicher mit schwarzer Haut und schwarzen Lederklamotten geht vorüber und ruft halblaut in Richtung des AfD-Standes: „Hier riecht es schon etwas ekelhaft.“ Sesselmann hat es nicht gehört. Nicht nur sein Name strahlt Gemütlichkeit aus, auch sein Karohemd und seine bedächtige Sprechweise. Knallhart auf Parteilinie ist er trotzdem. Gerade erzählt er, wie er mal wieder ein Fernsehteam abgewimmelt hat, „die stellen nur dumme Fragen nach Höcke“.

Friedrich Merz: CDU mitverantwortlich für Entstehen der AfD Vor allem im Osten Deutschlands kommt die AfD auf relativ gute Umfragewerte. Auf der Suche nach den Ursachen zeigen sich Unionspolitiker auch selbstkritisch. © Quelle: dpa

„Kassensturz“, „sanieren“, „alle Fraktionen einbeziehen“

Der RND-Reporter darf ihm ausnahmsweise Fragen stellen, Sesselmann antwortet ruhig, ausführlich, routiniert. Was würde er zuerst tun als Landrat? „Einen Kassensturz machen. Wir müssen den Landkreis sanieren, um ihn zu erhalten. Da müssen alle Fraktionen einbezogen werden.“

Und wie stellt er sich das vor? „Herr Köpper ist als hauptamtlicher Erster Beigeordneter gewählt bis 2025. Er würde automatisch mein Stellvertreter, wenn ich die Wahl gewinne.“ Jürgen Köpper bestätigt das.

Eine Brandmauer gegenüber der AfD gibt es in Sonneberg schon jetzt nicht mehr: „Ich habe neun Kreistagsmitglieder von der AfD. Ich muss mit denen Beschlüsse fassen für unsere Region, ich muss mit ihnen Sachpolitik machen“, sagt Köpper.

Auf den letzten Metern aber gewinnt der Wahlkampf an Schärfe. Sesselmann soll einen von der CDU beauftragten Plakatierer verbal bedroht haben, schreibt der „Spiegel“. Die CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Beate Meißner bestätigt den Vorfall. Die Polizei ermittelt wegen eines „möglicherweise strafrechtlich relevanten Sachverhalts“. Meißner beklagt, dass verstärkt „mit unfairen Mitteln gegen unseren Kandidaten gearbeitet“ werde, sie erwähnt „gelogene Sprachnachrichten über WhatsApp“ und unwahre Facebook-Einträge über Köpper.

Auf dem CDU-Konvent am vergangenen Wochenende schloss Parteichef Friedrich Merz in einer emotionalen Rede jede Zusammenarbeit mit der AfD aus, „im Europaparlament, im Bundestag, in den Ländern“. Die kommunale Ebene ließ er aus. Denn dort sind die politischen Verhältnisse über Parteitagsreden hinweggegangen.

„Viele Menschen sind von dem Verbots- und Regelungswahn einfach überfordert“, sagt Köpper im Gespräch mit dem RND. Aber das ist nicht das, was die AfD-Sympathisanten am Stand in Sonneberg noch hören. Köpper verspricht „konsequente Flüchtlings- und Migrationspolitik“, Sesselmann fordert die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerberinnen und -bewerber. Das haben in der Vergangenheit auch SPD-Landräte schon getan, seine Begründung aber klingt schärfer: „Damit die nicht ihr Geld in die Heimatländer schicken, sondern es wenigstens vor Ort ausgeben.“

Nach einem langen Wahlkampftag parkt Jürgen Köpper seine Limousine auf dem Parkplatz des Penny-Markts in Lauscha. Seine Mitstreiter kommen vom Haustürwahlkampf. Ein Schauer bricht los, Köpper flüchtet sich für einige abschließende Sätze unter das Vordach des Supermarkts. Der sollte geschlossen werden, berichtet Köpper. Er habe bei der Zentrale in Köln interveniert. Nun bleibt er erst einmal, schließt aber schon um 19 Uhr. Ein kleiner Erfolg. Aber ein Erfolg.