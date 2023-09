Landreform in Kolumbien: Hektar um Hektar für den Frieden

Es muss im Juli 1999 gewesen sein. Orlando Oritica erinnert sich deshalb so genau an den Monat, weil auf seinen Feldern bereits der Mais blühte und kurz vor der Ernte stand. Oritica lebt in San Lorenzo, einem Dorf im Valle de Cauca in Kolumbien. An diesem Tag ist er im Nachbarort, um mit anderen Gläubigen eine Prozession zu Ehren der Jungfrau Maria zu feiern. Der Umzug ist in vollem Gange, da nähern sich mehrere Pick-up-Trucks. Uniformierte Männer steigen aus. Sie mischen sich unter die Leute, dann geht es plötzlich schnell. Sie ziehen den Chef der lokalen Bauernkooperative und seine 18-jährige Tochter zur Seite. Zwei Kopfschüsse. Dann sind sie tot.

Land ist in Kolumbien hart umkämpft. Nirgendwo in Südamerika ist Grund und Boden so ungerecht verteilt wie in Kolumbien. Laut eines Berichts der Menschenrechtsorganisation Oxfam besitzt ein Prozent der Kolumbianerinnen und Kolumbianer rund 81 Prozent der Flächen. Diese Ungleichheit ist eine der Hauptursachen für die andauernden Konflikte im Land. Einer, der das ändern will, ist Gustavo Petro. Der erste linke Präsident des Landes ist mit großen Versprechen angetreten. Einen „paz total“, einen vollständigen Frieden, hat Petro seinen Landsleuten versprochen. Dazu will er nicht nur das Land gerechter verteilen, sondern auch die Landwirtschaft in Kolumbien umkrempeln.

Heller Strohhut, grüne Schürze: Bauer Orlando Oritica. © Quelle: Lena Köpsell

Mehr als 20 Jahre nach dem Attentat steht Orlando Oritica auf einem Biobauernmarkt in Tuluá. Nicht weit weg von dem Ort, an dem das Attentat damals passiert ist. Immer wieder stoppen Bekannte an seinem Stand, um ihm etwas abzukaufen oder einen kurzen Plausch zu halten. Oritica ist 67 Jahre alt. Er sieht aus wie ein Bauer aus einem Kinderbilderbuch. Er trägt einen hellen Strohhut mit breiter Krempe, ein kariertes Hemd und darüber eine grüne Schürze. Während Oritica von früher erzählt, greift er immer wieder gedankenverloren in eine Kiste mit trockenen Bohnen und lässt sie einzeln durch seine kräftigen Hände wandern. Viel verdient er mit den wenigen Bioprodukten nicht, die er anbaut, sagt Orticia. Aber es reicht, um seine Familie zu ernähren. Das war nicht immer so.

Jeden Tag Tote: In Kolumbien sind fast acht Millionen Menschen vertrieben worden

Seit dem Tag im Juli 1999 war in Oriticas Nachbarschaft nichts mehr, wie es war. Die Männer, die da in Armeeuniformen auf der Prozession auftauchten, waren Paramilitärs. Das sind rechte Privatarmeen, die Ende der 60er-Jahre in Kolumbien entstanden sind und von wohlhabenden Kolumbianerinnen und Kolumbianern finanziert wurden. Ihr erklärtes Ziel war es, die linksgerichteten Guerillagruppen des Landes, allen voran die Farc und die ELN zu besiegen. „Jeden Tag gab es Kämpfe, Tote, Verwundete. Wir waren alle wie gelähmt“, erinnert sich Oritica. Die Kleinbäuerinnen und -bauern standen unter Verdacht, mit den linken Guerillagruppen zu fraternisieren. Viele flohen, andere wurden vertrieben. Auch Oritica wird gezwungen, seine Finca zu verlassen. Für ihn, der es gewohnt ist, seine eigenen Nahrungsmittel zu ernten, waren die sechs Jahre im Exil die schlimmsten seines Lebens. „Ohne Land ist ein Bauer nichts“, sagt er.

Die historische Ungleichheit der Landverteilung in Kolumbien ist durch die Vertreibung weitergewachsen. Über die Jahre sind in Kolumbien fast acht Millionen Menschen wie Oritica vertrieben worden. Verschärft hat sich der Kampf um das Land in den 80er-Jahren, als Kokain zur Modedroge in Nordamerika und Europa wurde. Kolumbien ist noch heute noch der größte Produzent der Kokapflanze. Paramilitärs und Guerillas sind in das Geschäft eingestiegen. Sie kontrollierten den Anbau und organisierten die Logistik. Viele Kleinbäuerinnen und -bauern standen damals vor der Wahl: Entweder sie machen mit und bauen statt Kaffee eben Koka an oder sie müssen ihr Land verlassen.

Seitdem kommt das Land nicht zur Ruhe. 2016 wurde der Friedensvertrag mit der Farc unterzeichnet und ein Friedensprozess in Gang gesetzt, der auch von Deutschland finanziell unterstützt wird. Aber trotzdem gelingt es der kolumbianischen Regierung nur langsam, das Machtvakuum zu füllen. An Petros Projekt, dem „paz total“, sind bisher alle seine Vorgänger gescheitert.

Präsident Petro hat selbst eine Guerillerovergangenheit

Der neue Präsident hat selbst eine Guerillerovergangenheit. In den 80er-Jahren gehörte der studierte Wirtschaftswissenschaftler der Guerilla M-19 an, einer städtischen Rebellenbewegung. Heute polarisiert Gustavo Petro nicht nur wegen seiner umstrittenen Vergangenheit. Die einen sehen in ihm einen Hoffnungsträger, einen, der alles verändern wird. Die anderen halten ihn für einen dickköpfigen Kommunisten. Auch auf der internationalen Bühne ist er nicht unumstritten. Einen Monat nach seiner Amtseinführung sorgte er mit einer Rede vor den Vereinten Nationen in New York für Aufsehen, in der er den „War on drugs“ der USA für gescheitert erklärte und Kohle und Erdöl für eine größere Menschheitsgefahr erklärte als die Kokapflanze.

Einer von Petros größte Widersachern war lange José Félix Lafaurie, der Präsident des größten kolumbianischen Viehzüchterverbands Fedegan. Während Petro ihn einen „Drogendealer“ oder „Großgrundbesitzer“ nannte, beschimpfte Lafaurie ihn als „Guerillero“ oder sogar „Nazi“. Heute klingt das ein bisschen anders. „Wir leben nun mal in einer Demokratie. Gustavo Petro hat die Wahl gewonnen und ich werde ihm dabei helfen zu liefern“, sagt er beschwichtigend im Zoom-Interview.

Drei Millionen Hektar Land will die Regierung umverteilen

Trotz aller Widrigkeiten haben der traditionelle Lafaurie und der linke Petro sich im Oktober 2022 an einen Tisch gesetzt und einen Deal ausgehandelt. Drei Millionen Hektar Land will die Regierung den Mitgliedern des Verbands abkaufen und umverteilen. Damit will Petro denen mehr Macht geben, die lange vergessen worden sind: den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.

Wissenschaftler Carlo Duarte, Experte für die Landreform und Soziologe an der Universität in Cali, hält den Deal mit Fedegan für ein „wichtiges politisches Signal“. An Landreformen hätten sich zwar schon viele Regierungen versucht. Aber in den vergangenen Jahren schien es eher so, als hätten sie sich mit der ungleichen Landverteilung abgefunden und sich mehr auf die Rückgabe gestohlener Flächen konzentriert. „Es ist das erste Mal, dass eine Regierung aktiv in den Bodenmarkt eingreift und Flächen im großen Umfang kauft“, sagt Duarte.

Wissenschaftler Carlo Duarte, Experte für die Landreform Kolumbiens. © Quelle: Lena Köpsell

In den Augen vieler Kleinbäuerinnen und -bauern steht Lafaurie für die andere Seite des Verteilungskonflikts: für die Großgrundbesitzer, die auf Millionen Hektar Monokulturen wie Zuckerrohr anbauen oder ihre Rinder auf den fruchtbarsten Wiesen des Landes halten. Die Mitglieder des Viehzüchterverbands besitzen gemeinsam über 35 Millionen Hektar. Darauf angesprochen wirft Lafaurie ein: „Aber verteilt auf 700.000 Mitglieder.“. Die Viehhalter seien gar nicht so mächtig, wie alle immer behaupten würden. Außerdem seien auch sie Opfer des bewaffneten Konflikts. Einige Kleinbauernverbände sind trotzdem skeptisch. Sie befürchten, dass bei dem Geschäft auch geraubtes Land verkauft wird oder dass nur schlechte Böden abgegeben werden.

Petro will den Kleinbäuerinnen und -bauern nicht nur neues Land verschaffen, sondern auch die schützen, die schon welches besitzen. Dafür will er sogenannte Zonas de reserva campesina einrichten – so etwas wie Schutzzonen für Kleinbäuerinnen und -bauern. Allein vier solcher Zonen hat Petro im ersten halben Jahr seiner Amtszeit genehmigt. Einer davon liegt drei Stunden südlich von Bogotá, in Sumapaz.

Das Dörfchen San Juan ist so etwas wie die Provinzhauptstadt. Zwei Straßen, eine Schule mit Sportplatz, viel Nebel. Über der Bühne in der Gemeindehalle prangt ein großes Wandgemälde. Im Zentrum des Bildes steht das goldene Konterfei des kolumbianischen Nationalhelden Simón Bolívar. Daneben die kubanische Flagge und das Gesicht Che Guevaras. Auf der anderen Seite ein Bergpanorama, Mütter mit Kindern, Bauern mit Spitzhacken, Gitarren oder Waffen in den Händen.

„Das Bild zeigt unsere Kultur. Die Kultur der Bauern war immer von Kämpfen geprägt“, sagt Beto Vaquero Lopez. Er ist so etwas wie der Sprecher der Kleinbäuerinnen und -bauern hier in der Umgebung. Ein kleiner Mann mit ruhiger Stimme, der jeden Bekannten auf der Straße mit Handschlag begrüßt. Gegen die nasse Kälte hat er sich eine graue Ruana, einen kolumbianischen Poncho aus Schafwolle, übergeworfen.

„Die Kultur der Bauern war immer von Kämpfen geprägt“, sagt Beto Vaquero Lopez als Sprecher der Kleinbauern. © Quelle: Lena Köpsell

Die Kleinbäuerinnen und -bauern hier kämpfen nicht nur seit Jahrzehnten gegen bewaffnete Gruppen oder Großgrundbesitzer, die an ihr Land wollen, sondern auch für Bildung, Gesundheit und bessere Lebensbedingungen. In den meisten ländlichen Gebiete in Kolumbien fehlt es an Schulen, Ärzten und befestigten Straßen. Manche Bauern brauchen drei Stunden mit dem Muli ins nächste Dorf. In solche Gegenden verirrt sich ein Politiker aus der Hauptstadt nur selten, der Staat ist hier häufig gänzlich abwesend.

Doch seitdem Gustavo Petro an der Macht ist, wird Sumapaz gesehen. Auf den rund 23.000 Hektar wird genau die Landwirtschaft erprobt, die sich der Präsident für das ganze Land vorstellt. Die Zonen bieten eine Art Schutz gegen Großgrundbesitzer und große Agrarbetriebe, weil die Größe der Landstücke, die Familien besitzen dürfen, limitiert ist.

„Mit den ‚Zonas de reserva campesina‘ will die Regierung landwirtschaftliche Produktionsregionen aufbauen. Sie ermöglichen gemeinschaftliche Strukturen, mit denen die Kleinbäuerinnen und -bauern Lebensmittel effizienter produzieren können als bisher“, sagt Wissenschaftler Duarte. Gleichzeitig soll Geld in die Infrastruktur der Zonen fließen. Wofür genau, das sollen die Kleinbäuerinnen und -bauern selbst entscheiden dürfen.

Ein paar Hundert Meter hinter San Juan steht ein Kartoffelacker in voller Blüte. „In spätestens zwei Monaten sind die Kartoffeln bereit, geerntet zu werden“, sagt Vaquero Lopez. Noch wird das Feld hinter ihm regelmäßig mit Pestiziden besprüht. Künftig wollen er und seine Kolleginnen und Kollegen ausschließlich ökologisch und mit eigenem Saatgut anbauen. Mit dem Geld der Regierung wollen sie gemeinsam in Landwirtschaftsmaschinen investieren und sich ein finanzielles Fangnetz gegen Ernteausfälle aufbauen. Denn auf 3500 Meter Höhe kann der Frost einem schnell die ganze Kartoffelernte zerstören.

Die neue Regierung sei die erste seit Simón Bolívar, die sich für die Menschen auf dem Land einsetzt, sagt Vaquero Lopez. Für ihn sei Petro ein Mann, „der die Probleme und Bedürfnisse der Menschen erkennt“ und „den korrupten Leuten auf die Füße tritt“.

Petro wird noch auf viele Füße treten müssen, um sein Ziel zu erreichen. Der absolute Frieden scheint unerreichbar und auch die Landreform ist noch längst nicht umgesetzt. Von den drei Millionen Hektar aus dem Fedegan-Deal sind gerade mal ein paar Tausend gekauft, kaum etwas wurde umverteilt. Die kleinbäuerlichen Schutzzonen bleiben Modellversuche. Und das geraubte Land ist längst noch nicht an alle zurückgegeben worden.

Trotzdem hat Vaquero Lopez so viel Hoffnung wie noch nie. „Natürlich wird Petros Regierung in vier Jahren nicht alle Probleme dieses Landes lösen wird können, die sich in den letzten 400 Jahren angesammelt haben. Aber er macht den Anfang.“