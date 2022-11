﻿Wahl im Brandenburger Landtag: AfD erstmals im RBB-Rundfunkrat vertreten

Grundschule am Göteborgring in Kiel

Vermeintliche Bombendrohung versetzte Eltern in Mettenhof in Aufruhr

Eine vermeintliche Bombendrohung an der Grundschule am Göteborgring hat Eltern in Mettenhof am Donnerstagvormittag unnötig in Aufregung versetzt. Obwohl die Polizei schnell Entwarnung gab und der Unterricht weiterlief, hatte die benachbarte Kita die Eltern benachrichtigt.