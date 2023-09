Rechtsdrall, Hass und Hetze: In Bayern herrschen ostdeutsche Verhältnisse

Vor ein paar Tagen schritt in Neu-Ulm einer zur Tat. Ein 44‑jähriger Mann – offenbar alkoholisiert und der „Querdenker“-Szene angehörend – warf einen Stein auf Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, die grünen Spitzenkandidaten bei der bayerischen Landtagswahl.

Dabei ist der Angriff nur die Spitze des Eisbergs. Bei einer Kundgebung mit dem grünen Bundesland­wirtschafts­minister Cem Özdemir in Hart am Chiemsee wurden Steine nicht geworfen, aber in aller Öffent­lichkeit an einem Stand zum Wurf angeboten. Von den täglichen verbalen Attacken ganz zu schweigen. Bayerns Grüne fürchten sich längst, ihren Wahlkampf so zu führen, wie sie es früher taten – ungeschützt.

Nun führt kein direkter Weg vom Steinewerfer von Neu-Ulm zur CSU oder den Freien Wählern, ein indirekter aber schon. So sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU): „Die Grünen passen nicht zu Bayern.“ Das klingt ausgrenzend und ist genau so gemeint. Sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erklärte angesichts des Heizungsstreits, die Bürger müssten sich „die Demokratie zurückholen“ – ganz so, als habe ein von den Grünen angeführter Staatsstreich stattgefunden. All das wird unter der gewohnt krachledernen bayerischen Bierzeltkultur abgebucht. Doch da gehört es nicht hin. In Wahrheit findet in Bayern eine für westdeutsche Verhältnisse ungewohnte Radikalisierung statt. Es herrschen politisch ostdeutsche Verhältnisse.

Man sieht dies zunächst an den Umfragen. CSU‑Übervater Franz Josef Strauß sagte einst, rechts von seiner Partei dürfe es keine andere Partei mehr geben. Heute gibt es sogar zwei: die AfD und die Freien Wähler, die sich aufgrund von Aiwangers Flugblattaffäre in einem Höhenflug befinden und die CSU zu noch härteren Tönen anstacheln.

Politische Kultur, die der Demokratie unwürdig ist

Der Rechtsdrall in den Ostländern hat immer mal wieder Debatten ausgelöst, was das mit den Bürgern zu tun habe. Diese Frage darf man mit Blick auf Bayern ebenfalls stellen. In Norddeutschland sind die Zustände schließlich ganz anders. In Schleswig-Holstein regiert ein liberaler CDU‑Politiker mit den Grünen. Die AfD erreicht in den Umfragen nicht mal 10 Prozent. In Hamburg kommt die CDU mit Maulhelden wie Christoph Ploß auf keinen grünen Zweig. Von der AfD gar nicht zu reden, die dort 2020 jämmerliche 5,3 Prozent holte. Was ist überdies mit einem Ministerpräsidenten los, der wie Söder mit seinem Verhältnis zu den Grünen hantiert wie mit einem Wasserhahn? Mal kommt warmes Wasser raus und der Regierungschef umarmt einen Baum, mal kaltes und er sagt, die Grünen passten nicht zu Bayern. Ist das Prinzipienlosigkeit oder schon mehr?

In jedem Fall herrscht im Freistaat eine politische Kultur, die einer Demokratie unwürdig ist. Die Grünen werden von Christsozialen und Freien Wählern nicht wie Gegner, sondern wie Feinde behandelt. Das geschieht mit einem auch anderswo um sich greifenden Label – dem der „Bevormundung“. Söder sagt also nicht, die Grünen hielten Fleischkonsum für falsch und er für richtig. Er tut so, als würde die Partei den Menschen etwas aufzwingen wollen. Damit verbunden ist der Aufruf, sich zu wehren – an der Wahlurne und jenseits davon. So vergiftet man das Klima und muss sich nicht wundern, wenn Militante ernst machen.

Unterdessen überblendet das nach allgemeinem Verständnis Schlimmste, die AfD, das scheinbar weniger Schlimme – obwohl es längst schlimm genug ist. Wir gewöhnen uns an politische Umgangsformen, an die wir uns nicht gewöhnen sollten.

Bayern hat diese hässliche Fratze übrigens gar nicht nötig. Denn es ist unter den deutschen Bundesländern nicht nur eines der wohlhabendsten. Eines der schönsten ist es tatsächlich auch.