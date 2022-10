Am 9. Oktober wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD will in seine dritte Amtszeit gehen. Gleich mehrere Bündnisse zur Regierungsbildung sind denkbar. Das wichtigste zur Landtagswahl in Niedersachsen im Überblick.

Der Schriftzug "Niedersächsischer Landtag" ist am Haupteingangsbereich vom niedersächsischen Landtag in Hannover zu lesen.

Alles Wichtige zur Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober

Hannover. Schon seit fast zehn Jahren regiert Stephan Weil als Ministerpräsident in Niedersachsen. Bei der Landtagswahl am 9. Oktober strebt der SPD-Politiker eine dritte Amtszeit an - gelingt ihm das, könnte er einen Rekord brechen. Eine Fortsetzung der großen Koalition aus SPD und CDU gilt allerdings als unwahrscheinlich. Alles Wichtige zur Wahl im Überblick:

Die Fakten zur Landtagswahl in Niedersachsen

Knapp 6,1 Millionen Wahlberechtigte dürfen ihre Stimme abgeben. 21 Parteien stehen zur Wahl. In 87 Wahlkreisen treten 756 Bewerberinnen und Bewerber an, bei einem Frauenanteil von rund einem Drittel. 2017 betrug die Wahlbeteiligung 63,1 Prozent.

Das Wahlrecht: Wie funktioniert die Wahl?

Es gilt das Zwei-Stimmen-System. Mit dem ersten Kreuz auf dem Stimmzettel entscheiden sich die Wählerinnen und Wähler für eine Kandidatin oder einen Kandidaten in ihrem Wahlkreis. Wer dort die meisten Stimmen holt, ist gewählt. Mit dem zweiten Kreuz wird die Landesliste einer Partei gewählt. Laut Landtag werden 48 Mandate über die Landesliste vergeben, somit besteht der Landtag mit den 87 direkt Gewählten aus mindestens 135 Abgeordneten. Wer 18 Jahre oder älter ist, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und seit mindestens drei Monaten im Bundesland seinen Wohnsitz hat, darf demnach wählen.

Briefwahl zur Landtagswahl in Niedersachsen

Obwohl keine Corona-Einschränkungen am Wahltag zu erwarten sind, hält der Trend zur Briefwahl bei der niedersächsischen Landtagswahl an. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in niedersächsischen Kommunen ergeben. Bereits bei den Kommunalwahlen und der Bundestagswahl vor einem Jahr hatten vermehrt Wahlberechtigte per Brief abgestimmt. 2021 galt in den Wahllokalen noch Maskenpflicht, in kleineren Wahllokalen war der Zutritt aus Infektionsschutzgründen begrenzt, weshalb mit Wartezeiten zu rechnen war. Auch deshalb wollten viele Menschen nicht in der Wahlkabine ihr Kreuz machen.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Niedersachsen: Welche Partei stimmt mit mir überein? Am 9. Oktober 2022 wählen die Menschen in Niedersachsen einen neuen Landtag. Hilfe bei der Wahlentscheidung kommt wie gewohnt vom Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung.

Viele Städte und Gemeinde haben sich bereits auf das zu erwartende erhöhte Briefwahlaufkommen eingestellt. Sie setzen mehr Wahlhelferinnen und Wahlhelfer speziell für die Briefwahlauszählung ein als noch zur Landtagswahl 2017.

Wer sitzt aktuell im Landtag von Niedersachsen

Derzeit sind vier Parteien in Fraktionsstärke im Landtag vertreten - SPD, CDU, Grüne und FDP. Die AfD hat ihren Fraktionsstatus nach Streitigkeiten und mehreren Austritten im Jahr 2020 verloren. Stärkste Kraft ist die SPD mit 54 Sitzen, gefolgt von der CDU mit 50 Abgeordneten. Grüne und FDP haben jeweils 11 Sitze. Ebenso hoch ist die Zahl der Fraktionslosen, zu denen auch je ein ehemaliges Mitglied der SPD-Fraktion und der Grünen-Fraktion gehört. Die Linke hatte den Einzug mit 4,6 Prozent knapp verpasst. Die SPD/CDU-Regierung ist derzeit die einzige dieser Art in Deutschland.

Die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Niedersachsen

Ministerpräsident Weil (63) steht bereits seit Anfang 2012 an der Spitze der niedersächsischen SPD - ein Jahr später wurde er Regierungschef, damals noch in einem rot-grünen Bündnis. Sein Herausforderer von der CDU, Bernd Althusmann (55), ist derzeit Wirtschaftsminister, von 2010 bis 2013 war er Kultusminister. Die Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg (36) ist seit 2013 im Landtag, seit 2020 führt sie ihre Fraktion an. Das prägende Gesicht der FDP ist Stefan Birkner (49): seit 2011 als Landes- und seit 2017 auch als Fraktionschef. Zudem war Birkner von 2012 bis 2013 Umweltminister. Die AfD setzt auf Listenplatz 1 mit Stefan Marzischewski-Drewes (57) auf einen landespolitischen Neuling.

Der Wahlkampf in Niedersachsen

Es ist nicht so, dass es nicht auch auf Landesebene einige Streitpunkte gäbe - den Personalmangel an Schulen und Kitas, den Umbau der Landwirtschaft, die Transformation der Autoindustrie, den Klimaschutz oder die Corona-Politik etwa. Doch die Energiekrise überlagert all das. SPD und Grüne setzen dabei vor allem auf eine aktivere Investitionspolitik, auch auf Kosten neuer Schulden. CDU und FDP versuchen, auch als Befürworter der Kernkraft zu punkten.

Eine Wahl ohne Wumms Noch regieren SPD-Ministerpräsident Stephan Weil und sein CDU-Herausforderer Bernd Althusmann zusammen. Jetzt will jeder allein die Wahl in Niedersachsen gewinnen. Die Wähler interessiert dabei nur eins: Wer sichert die Energieversorgung?

Umfragen zur Landtagswahl in Niedersachsen

In den jüngsten Umfragen lag die SPD knapp vor der CDU und Rot-Grün hätte eine knappe Mehrheit. Die Sozialdemokraten kamen auf 29 bis 32 Prozent, die CDU auf 26 bis 28 Prozent. Die Grünen steuern auf ein Rekordergebnis zu (17 bis 22 Prozent), die FDP muss dagegen um ihren Platz im Landtag zittern (5 bis 7 Prozent). Die AfD (7 bis 9 Prozent) könnte von der Krisenstimmung profitieren. Die Linke (3 bis 4 Prozent) würde den jüngsten Zahlen zufolge die Rückkehr in den Landtag verpassen. In den Umfragen fällt zudem auf, dass Ministerpräsident Weil gegenüber Herausforderer Althusmann einen gehörigen Amtsinhaberbonus hat.

Welche Koalitionen könnten regieren?

Erhalten SPD und Grüne genügend Stimmen, gilt eine Neuauflage von Rot-Grün als ausgemacht. Das Bündnis ist die erklärte Wunschkoalition von Ministerpräsident Weil. Auch für eine Ampel mit der FDP wäre er aber offen. Und: Weil schließt nicht aus, wie schon 2013 auch dann eine Regierung zu bilden, wenn die SPD nur zweite Kraft werden sollte. Die Koalition mit der CDU will er nicht fortsetzen. Herausforderer Althusmann wäre somit auf die Grünen angewiesen, um selbst Regierungschef zu werden. Womöglich bräuchte Schwarz-Grün außerdem noch die FDP, um als Jamaika-Bündnis eine Mehrheit zu haben. Erste Voraussetzung dafür, dass die Grünen eine Zusammenarbeit mit der CDU ernsthaft in Erwägung ziehen, dürfte jedoch sein, dass die Christdemokraten noch an der SPD vorbeiziehen.

RND/dpa