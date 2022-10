Hochburgen der Parteien: Die Grünen holen erstmals drei Direktmandate

Bislang gingen Direktmandate in Niedersachsen an die SPD oder die CDU. Nun haben in Göttingen die Grünen mit Abstand die meisten Erststimmen geholt. Zwei weitere Wahlkreise wurden grün.

Im Nordwesten und Südosten färbt sich Niedersachsen nach der Landtagswahl am Sonntag weitgehend SPD-rot. Die Sozialdemokraten haben bei der Landtagswahl 2022 insgesamt 57 Wahlkreise direkt gewonnen, das sind drei mehr als im Jahr 2017. Der Nordosten und Südwesten bleiben mehrheitlich CDU-schwarz. Die CDU kann 27 Wahlkreise nach Erststimmen für sich entscheiden, fünf weniger als vor fünf Jahren. Die traditionell rot-schwarze Wahlkarte Niedersachsens bekommt grüne Sprenkler: Die Grünen gewinnen erstmals drei Wahlkreise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die AfD kann zwar keinen Wahlkreis direkt für sich entscheiden, hat aber stark an Zweitstimmen gewonnen und zieht mit 18 Mandaten in den Landtag ein. Damit bilden sie die viertstärkste Fraktion nach den Grünen (24), der CDU (47) und der SPD (57).

Grüne beenden SPD-Dominanz

In Hannover, Göttingen und Lüneburg haben die Grünen eine jahrzehntelange SPD-Führung im Wahlkreis beendet. Die ausgeschiedene Landtagspräsidentin Gabriele Andretta hatte in Göttingen immer punkten können, ihre Nachfolgerin nicht. Mit Marie Kollenrott konnte deshalb erstmals eine Kandidatin der Grünen das Direktmandat für sich entscheiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg hat das Direktmandat im Wahlkreis Hannover-Mitte gewonnen und setzte sich gegen den Landtagsabgeordneten Alptekin Kirci durch. In Lüneburg gewinnt Pascal Mennen das Direktmandat, obwohl die SPD in diesem Wahlkreis die meisten Zweitstimmen auf sich vereinen konnte.

Die Grünen schneiden traditionell in den Städten stark ab. Die besten Zweitstimmenergebnisse erzielten sie in Göttingen-Stadt (33,5 Prozent) und Hannover-Mitte (32,6 Prozent). Einen schweren Stand haben sie nach wie vor in einigen ländlichen Regionen: Das schwächste Ergebnis holte die Partei in Papenburg (7,3 Prozent).

Stephan Weil gewinnt ungefährdet seinen Wahlkreis

Mit großem Vorsprung – und wenig überraschend – sicherte sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in seinem Wahlkreis Hannover-Buchholz den direkten Einzug in den neuen Landtag. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) gewinnt mit 38,9 Prozent der Erststimmen das Direktmandat für den Wahlkreis Osnabrück-West. Die Migrationsbeauftrage des Landes, Doris Schröder-Köpf (SPD), gewann in Hannover-Döhren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landtagswahl in Niedersachsen: „Die Ampelkoalition kommt mit einem blauen Auge davon“ Die SPD gewinnt die Landtagswahl in Niedersachsen. Eva Quadbeck kommentiert im Video das Wahlergebnis und blickt dabei auf die Bundespolitik. © Quelle: RND

Das beste Ergebnis nach Zweitstimmen holten die Sozialdemokraten im Wahlkreis Emden/Norden mit 43,4 Prozent. Das schwächste Resultat erzielte die SPD in Vechta mit 22,8 Prozent.

Herausforderer Althusmann holt ebenfalls das Direktmandat

CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hat seinen Wahlkreis Seevetal mit 38 Prozent klar gewonnen und erhält damit das Direktmandat. Der Weil-Herausforderer hat nach der Wahlniederlage seiner Partei jedoch bereits seinen Rücktritt als CDU-Landeschef angekündigt.

In der Region Osnabrück/Emsland ist die CDU trotz teils deutlicher Verluste stärkste Kraft geblieben. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) holt das Direktmandat in der Grafschaft Bentheim. Den Wahlkreis Georgsmarienhütte gewann der erst 26 Jahre alte Christdemokrat Jonas Pohlmann mit 44,3 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das nach Zweitstimmen stärkste Ergebnis holte die CDU mit 46,7 Prozent in Vechta. Die Innenstädte sind für die Christdemokraten hingegen ein schwieriges Pflaster: Ergebnisse deutlich unter 20 Prozent gab es unter anderem in den Wahlkreisen Hannover-Linden, Hannover-Mitte, Oldenburg-Mitte/Süd, Göttingen-Stadt und Oldenburg-Nord/West.

AfD nimmt fast überall die 5-Prozent-Hürde

Die AfD konnte insgesamt fast so viel zulegen wie die Grünen. Nur in Göttingen-Stadt blieben sie knapp unter der 5-Prozent-Hürde. Die Linke kam nur in vier Wahlkreisen über die 5-Prozent-Hürde: Hannover-Linden, Göttingen-Stadt, Oldenburg-Mitte/Süd und Hannover-Mitte.

Die FDP scheiterte insgesamt ebenfalls an der 5-Prozent-Hürde. Anteilig die meisten Zweitstimmen holten die Liberalen in Cloppenburg-Nord, die wenigsten Hannover-Linden.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter