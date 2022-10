Die SPD kann auch für die kommenden fünf Jahre mit dem Regierungsvorsitz in Niedersachsen planen. Die Sozialdemokraten bleiben bei der diesjährigen Landtagswahl stärkste Kraft vor der CDU. Nicht in den Landtag schafft es dagegen die FDP. Das RND liefert alle Zahlen und Livegrafiken.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) lässt sich nach den ersten Zahlen zur Landtagswahl in Niedersachsen in den SPD-Fraktionsräumen im niedersächsischen Landtag feiern.

SPD bleibt in Niedersachsen stärkste Kraft, FDP verpasst Einzug in den Landtag – AfD zweistellig

Hannover. Die SPD bleibt trotz Verlusten die stärkste Kraft in Niedersachsen. Laut vorläufigem amtlichem Endergebnis kommen die Sozialdemokraten um Ministerpräsident Stephan Weil bei der diesjährigen Landtagswahl auf 33,4 Prozent (2017: 36,9) der Stimmen. Die CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann verbucht mit 28,1 Prozent ihr schlechtestes Landesergebnis seit mehr als 60 Jahren (2017: 33,6). Dieser kündigte in der Folge seinen Rücktritt als CDU-Landeschef an, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) zuerst berichtete.

Jubel dagegen bei den Grünen, sie können ihre Stimmen fast verdoppeln und landen mit 14,5 Prozent auf Platz drei (2017: 8,7). Mehr noch steuert die Partei nach ihrem bisherigen Bestwert bei der Wahl 2013 (13,7 Prozent) damit auf ihr bestes Landtagswahl-Ergebnis in Niedersachsen hin.

Auch die AfD gewinnt stark hinzu und erreicht 10,9 Prozent (2017: 6,2). Die FDP hingegen verpasst den Einzug in den niedersächsischen Landtag. Die Liberalen kamen nur auf 4,7 Prozent (2017: 7,5) der Stimmen. Ebenfalls nicht vertreten sind die Linken. Wie bereits 2017 scheitert die Partei mit 2,7 Prozent an der 5-Prozent-Hürde.

Das Ergebnis in Grafiken

Rund 6,1 Millionen Wahlberechtigte durften bei der Landtagswahl am Sonntag ihre Stimme abgeben. 23 Parteien waren zur Wahl zugelassen worden, von denen 21 auch tatsächlich mit einer Landesliste oder Kandidaten für ein Direktmandat antraten. In 87 Wahlkreisen traten knapp 756 Menschen an, darunter neun Einzelbewerber ohne Partei.

Die Wahlbeteiligung lag mit 60,3 Prozent etwas niedriger als 2017. Die Ergebnisse der Wahl im Überblick:

Landtagswahl Niedersachsen 2022 - das Ergebnis:

Landtagswahl Niedersachsen 2022: Gewinne und Verluste

Landtagswahl Niedersachsen 2022: Welche Koalitionen sind möglich?

Landtagswahl Niedersachsen 2022: Sitzverteilung im Landtag

Bislang waren vier Parteien in Fraktionsstärke im Landtag vertreten – SPD, CDU, Grüne und FDP. Die AfD (2017: 6,2 Prozent) hatte ihren Fraktionsstatus nach Streitigkeiten und mehreren Austritten im Jahr 2020 verloren. Stärkste Kraft war die SPD (36,9 Prozent) mit 54 Sitzen, gefolgt von der CDU (33,6) mit 50 Abgeordneten. Grüne (8,7) und FDP (7,5) hatten jeweils elf Sitze. Ebenso hoch ist die Zahl der Fraktionslosen, zu denen auch je ein ehemaliges Mitglied der SPD- und der Grünen-Fraktion gehört. Die Linke (4,6) hatte den Einzug ins Parlament knapp verpasst.

