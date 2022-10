Gegen den Bundestrend: Stephan Weils doppelter Triumph

Die Wahllokale hatten gerade erst geschlossen, da stand schon fest: Ministerpräsident Stephan Weil kann in Niedersachsen eine dritte Amtszeit antreten. Die Frage ist nur: Mit wem will und kann der Sozialdemokrat regieren?

Hannover. Zumindest in diesem einen letzten Punkt waren sich die beiden Männer, die Niedersachsen in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam regiert haben, noch einmal einig: Die Umfragen wollten sie nicht überbewertet wissen. Der eine, Stephan Weil, amtierender Ministerpräsident, SPD, weil er verhindern wollte, dass seine Anhängerinnen und Anhänger diese Wahl schon als gewonnen abhaken. Der andere, sein CDU-Kontrahent Bernd Althusmann, derzeit Wirtschaftsminister, weil er fürchten musste, dass sein stabiler Rückstand mögliche Wähler vorzeitig entmutigen könnte.

Entscheidend, das war beiden klar, würde es sein, wer die Menschen dazu bringen würde, sich an diesem Sonntag nun wirklich des Wahlzettels anzunehmen. Für vorzeitigen Triumph oder vorauseilende Depression waren die Umfragen deutlich zu knapp.

Tatsächlich sagten die Wahlforscher bis zuletzt einen stabilen Trend voraus: die SPD stärkste Kraft, dahinter die CDU, mit deutlicher Distanz die Grünen. Aber die Abstände waren andererseits nie so groß, dass die Wahl selbst zur bloßen Formsache zu gerinnen schien.

Die Grünen konnten dort gegenüber der letzten Wahl 2017 zwar kräftig zulegen, würden aber unter 20 Prozent bleiben. Die FDP würde demnach um die 5 Prozent liegen und sich möglicherweise außerhalb des Landtags wiederfinden. Eine Gewinnerin war zumindest in den Umfragen dagegen auch die AfD, die dort auf 9 bis 11 Prozent kam.

SPD Niedersachsen koppelt sich vom Bundestrend ab

Um 18 Uhr, als ARD und ZDF ihre Prognosen veröffentlichten, herrschte trotzdem schon weitestgehend Klarheit: Die SPD lag deutlich über 30 Prozent, die CDU ebenso deutlich darunter. Die Christdemokraten fuhren ihr schlechtestes Landesergebnis in mehr als 60 Jahren ein. Die Grünen haben ihren Stimmenanteil gegenüber 2017 mehr als verdoppelt und sind nun begehrte Koalitionspartner. Am frühen Abend zitterte die FDP noch um den Wiedereinzug in den Landtag, der AfD war ein zweistelliges Ergebnis sicher.

Landtagswahl in Niedersachsen: „Die Ampelkoalition kommt mit einem blauen Auge davon“ Die SPD gewinnt die Landtagswahl in Niedersachsen. Eva Quadbeck kommentiert im Video das Wahlergebnis und blickt dabei auf die Bundespolitik. © Quelle: RND

Stephan Weil, Ministerpräsident seit 2013, steht damit vor einem doppelten Triumph. Politisch wäre ihm das Kunststück gelungen, sich in einer Wahl, die von einem einzigen bundesweiten Thema, den hohen Energiepreisen, dominiert wurde, vom Bundestrend seiner eigenen Partei zu entkoppeln. Im Bund wäre die SPD mit weniger als 20 Prozent nurmehr drittstärkste Kraft. Persönlich wäre es der Triumph eines Mannes, zu dessen Geschichte es gehört, regelmäßig unterschätzt und belächelt zu werden – und der mit einer dritten Amtszeit der am längsten amtierende niedersächsische Ministerpräsident werden könnte.

Unscheinbar, politisch profillos, wenig begeisternder Redner, diese Etiketten kleben hartnäckig an den dunkelgrauen Anzügen und dem beigefarbenen Mantel, den Weil an den kühleren Abenden des Wahlkampfs trug. Aber sie belegen doch vor allem ein großes Missverständnis.

Tatsächlich ist es Stephan Weil selbst, der sich darum bemüht, in der Konstruktion seiner öffentlichen Person jeden Anschein von Abgehobenheit peinlichst zu vermeiden. Als „biertrinkenden Juristen“ hat er sich selbst beschrieben, oder auch, mit freundlichen Grüßen an den Fußballtrainer Jürgen Klopp, als „the normal one“, als prototypischer Normalo. Weil geht gern ins Stadion, er ist seit Kindertagen Fan von Hannover 96, früher hat er auch selbst Fußball gespielt. Dass daheim auf seinem Nachttisch gern auch ambitionierte Literatur liegt, wenig Massen­kompatibles, das ist schon weit weniger bekannt.

Auch rhetorisch sucht Weil gern den Anschluss an die Breite. „Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, dass …“, so begann er in der Pandemie und jetzt in der Energiekrise Sätze, in denen es um komplizierte Zusammenhänge ging, die er bislang auch nicht gekannt habe, die jetzt aber sein Handeln bestimmten. Weil vermeidet es, sich größer oder klüger zu machen als die Menschen, mit oder zu denen er spricht, die Habe-ich-doch-schon-immer-gewusst-Pose ist ihm fremd.

Vielleicht macht er sich da als Vielleser, Volljurist, Ex‑Richter und langjähriger Stadtkämmerer von Hannover manchmal weniger klug, als er ist. Aber es ist sein Weg, sich einzulassen auf Menschen: Augenhöhe suchen. Und doch gab es in jüngster Zeit Erstaunliches, Widersprüchliches zu beobachten.

Weils Erfolgsrezept – keine neuen Zumutungen für die Wähler?

Da gab der 63‑Jährige vor, während und nach seinen Auftritten offen zu, dass dies sein schwierigster Wahlkampf sei. Dass er noch nie in so viele besorgte Gesichter geschaut habe, die sich angesichts von Inflation und steigenden Gaspreisen fragten, wie sie durch den Winter kommen sollten. Weil, früher auch Oberbürgermeister von Hannover, sprach von den Krisen, die er als Politiker bereits erlebt habe – und davon, dass dies die größte sei.

Zugleich aber war ihm das kaum anzumerken. Weil wirkte lockerer also sonst, er scherzte etwa über Hannover als „die Stadt im Schatten von Hildesheim“, und nachdem er zufällig den Bischof getroffen hatte, erklärte er lächelnd: „Ich bin jetzt geläutert und entspannt.“

Spitzenkandidaten in Niedersachsen geben Stimmen bei Landtagswahlen ab Landtagswahl in Niedersachsen. Auch die Spitzenkandidaten der Parteien SPD und CDU haben am Sonntag ihre Stimme abgegeben © Quelle: Reuters

Es mögen seine persönlichen Umfragewerte gewesen sein, die ihn beflügelten, weil er da 20 bis 30 Prozent vor seinem Herausforderer Althusmann lag. Vermutlich entsprang es aber auch seinem politischen Kalkül, den Menschen nicht noch mehr Beschwernis zumuten zu wollen, nicht mit ernster Mimik und schon gar nicht mit noch mehr Einschnitten.

So wehrte Weil, im Gegensatz zur CDU, eine längere Laufzeit für das Atomkraftwerk im Emsland ebenso ab wie jede Diskussion über das in Niedersachsen politisch hochexplosive Thema Fracking, auch wenn Experten diese Art der Gasförderung für inzwischen risikoarm halten. Einzig die Ausbeutung eines neuen Gasfeldes bei Borkum wollen Weil und die Landesregierung niederländischen Firmen genehmigen, gegen den Willen von Inselbewohnern und Umweltschützern. Aber sonst? Bitte keine Zumutungen mehr.

So hat Weil früh weitere Entlastungen für die Menschen gefordert. Hilfen für Renter und Studenten, eine Gaspreisbremse. Und als die Ampel in Berlin in der Hochphase seines Wahlkampfs ihr 200‑Milliarden-Euro-Paket ankündigte, da kam er bereits mit dem nächsten Vorschlag zur Ausgestaltung um die Ecke: Bürger und Staat sollten sich die Erhöhung der Gaspreise teilen. „Fifty-fifty-Modell“ nannte er das.

„Fifty-fifty-Modell“, das ist Weil-Rhetorik in Reinform. Nicht so infantil wie der scholzsche „Doppelwumms“, aber ähnlich bodennah. Dass es so kaum verwirklicht werden wird, ist da zweitrangig. Wichtiger ist, dass die Menschen die Formulierung mit ihm verbinden: fifty-fifty. Es klingt verständlich, fair. Auch wenn es das am Ende wohl nicht wäre.

Weil mag der personifizierte Pragmatismus sein, die Verkörperung seines auf Pragmatismus gegründeten Bundeslandes. Das heißt nicht, dass er dem Rest des Landes nicht gern mal erzählt, wie es gehen könnte. So war es in der Corona-Krise, mit dem „niedersächsischen Weg“. Und so ist es jetzt wieder.

Wer Niedersachsen künftig regiert, wird auch die deutsche Energiepolitik maßgeblich mitbestimmen. Das Land hat den größten Gasspeicher, die größten Gasfelder, die meisten Windräder, künftig auch LNG-Terminals. Weils Lieblingsmodell wäre eine Koalition mit den Grünen, mit denen er bereits von 2013 bis 2017 regiert hatte. Auch Althusmann hat sich verbal den Grünen genähert, ist aber auch offen für ein Jamaika-Modell. Nur eine erneute große Koalition wollen beide nicht mehr. „Ich fürchte, wir würden viel zu oft in einer Situation landen, wo wir uns gegenseitig blockieren“, sagte Althusmann noch am Abend vor der Wahl. Die Regierungs­bildung wird also, wie so oft in jüngster Zeit, von den starken Grünen abhängen.