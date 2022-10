Landtagswahl in Niedersachsen: Wann kommen Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse?

Niedersachsen wählt am 9. Oktober einen neuen Landtag. Von 8 bis 18 Uhr dürfen rund 6,1 Millionen Wahlberechtigte ihre Kreuze setzen. Doch wann kommen die ersten Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse? Das RND gibt Antworten und liefert exklusive Live-Grafiken, die am Wahlabend den aktuellen Stand zeigen.

Der 9. Oktober 2022 ist Wahltag in Niedersachsen: Deutschlands flächenmäßig zweitgrößtes Bundesland entscheidet an diesem Tag über seinen 19. Landtag. Rund 6,1 Millionen Wahlberechtigte dürfen ihre Stimme abgeben. 23 Parteien sind zur Wahl zugelassen worden, von denen 21 auch tatsächlich mit einer Landesliste oder Kandidaten für ein Direktmandat antreten. In 87 Wahlkreisen treten knapp 756 Menschen an, darunter neun Einzelbewerber ohne Partei.

Doch wie setzt sich das Landesparlament in den kommenden fünf Jahren zusammen? Wird weiterhin die Große Koalition aus SPD und CDU reagieren? Wann wird es die erste Prognose und wann die erste Hochrechnung geben? Und wann steht das Ergebnis der Wahl in Niedersachsen fest? Das RedaktionsNetzwerk (RND) gibt einen Überblick – und liefert die wichtigsten Grafiken gleich mit.

Was ist der Unterschied zwischen Prognose und Hochrechnung?

Zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ist dieses Zeitfenster geschlossen, beginnen die Wahlhelfer mit der Auszählung der abgegebenen Stimmzettel. Mit der Schließung der Wahllokale werden um 18 Uhr auch die ersten Prognosen präsentiert.

Die Prognosen um 18 Uhr beruhen auf Umfragen von zufällig ausgewählten Wählern und Wählerinnen nach Verlassen des Wahllokals. Um die Wähler­wanderung zu skizzieren, werden diese auch danach gefragt, wie sie bei der vergangenen Landtagswahl 2017 abgestimmt hatten. Außerdem kann durch die Abfrage von Alter, Geschlecht, Bildung, Erwerbsstatus oder Konfession nach sozialstrukturellen Merkmalen analysiert werden.

Etwa eine halbe Stunde, nachdem die Wahllokale geschlossen haben, folgt die erste Hochrechnung. Diese basiert auf den amtlichen Auszählungen zufällig ausgewählter Wahlbezirke in Niedersachsen und zeigt damit einen ersten echten Zwischenstand des Wahlergebnisses. Im Laufe des Wahlabends werden immer mehr Teilergebnisse dazugezählt, womit das Wahlergebnis immer genauer hochgerechnet werden kann.

Während Prognosen und Hochrechnungen schnell erste Zahlen liefern, wird es das erste vorläufige amtliche Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen spät in der Nacht geben. Weil die Ergebnisse nochmals geprüft werden, kann es bis zum finalen Ergebnis nochmals mehrere Tage dauern.

Umfragen zur Landtagswahl Niedersachsen 2022 - erste Prognose am Sonntag (18 Uhr):

Die jüngste Umfrage (6. Oktober) der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-„Politbarometer“ sieht die SPD mit 33 Prozent vorn. Die CDU rangiert bei 28, die Grünen bei 16 Prozent. Es folgen die AfD (10 Prozent) und die FDP (5). Die derzeit nicht im Landtag vertretene Linke kam auf 3 Prozent. Die Linke würde den Einzug ins Parlament mit 3,5 Prozent (minus 0,5) erneut verpassen.

Landtagswahl Niedersachsen 2022: Gewinne und Verluste

Landtagswahl Niedersachsen 2022: Welche Koalitionen sind möglich?

Für die von Weil angepeilte Neuauflage von Rot-Grün gab es bisher eine hauchdünne Umfrage-Mehrheit. Vorsorglich hat sich der SPD-Kandidat aber auch schon zu einer Ampel mit der FDP bereiterklärt. Die war 2017 noch an den Liberalen gescheitert.

Eine Koalition von CDU und Grünen - wie seit diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein - dürfte in Niedersachsen wohl nur dann eine ernsthafte Option werden, wenn die CDU die SPD noch als stärkste Kraft ablöst. Womöglich müsste Schwarz-Grün dann auch noch auf die FDP als dritten Partner setzen.

Allerdings sind die Liberalen auf Talfahrt: Von 10 Prozent und mehr vor einem Jahr sind sie bis auf 5 Prozent abgestürzt und müssen um den Einzug in den Landtag bangen. Die AfD kann mit 9 bis 11 Prozent damit rechnen, den 2020 nach internen Streitigkeiten wegen mehrerer Austritte verlorenen Fraktionsstatus wiederzuerlangen. Die Linke (3 bis 4 Prozent) dürfte den Einzug in den Landtag erneut verpassen.

Landtagswahl Niedersachsen 2022: Sitzverteilung im Landtag

Derzeit sind vier Parteien in Fraktionsstärke im Landtag vertreten - SPD, CDU, Grüne und FDP. Die AfD (2017: 6,2 Prozent) hat ihren Fraktionsstatus nach Streitigkeiten und mehreren Austritten im Jahr 2020 verloren. Stärkste Kraft ist die SPD (36,9 Prozent) mit 54 Sitzen, gefolgt von der CDU (33,6) mit 50 Abgeordneten. Grüne (8,7) und FDP (7,5) haben jeweils 11 Sitze. Ebenso hoch ist die Zahl der Fraktionslosen, zu denen auch je ein ehemaliges Mitglied der SPD- und der Grünen-Fraktion gehört. Die Linke (4,6) hatte den Einzug ins Parlament knapp verpasst. Die SPD/CDU-Regierung ist derzeit die einzige dieser Art in Deutschland.

