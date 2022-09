﻿Richtungsweisende Landtagswahl: So würde Niedersachsen aktuell wählen

Hannover. Knapp zehn Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegt die SPD in der Wählergunst weiter vor der CDU. Das geht aus dem jüngsten „Niedersachsen Check“ im Auftrag niedersächsischer Tageszeitungen hervor. 31 Prozent der Befragten gaben an, dass sie am 9. Oktober ihre Stimme den Sozialdemokraten geben wollen. 27 Prozent würden für die CDU votieren. Die Grünen kämen auf 19 Prozent. Damit würde es weiterhin für eine rot-grüne Mehrheit im Landtag reichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den „Niedersachsen Check“ hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa vom 15. bis 21. September gut 2000 zufällig ausgesuchte Wahlberechtigte befragt. Die Fehlertoleranz liegt bei 2,2 Prozentpunkten in beide Richtungen.

Landtagswahl Niedersachsen: SPD legt in Umfrage zu

Damit bliebe die SPD nicht nur stärkste Partei im Landtag, sondern könnte gegenüber dem „Niedersachsen Check“ vom August sogar um 2 Prozentpunkte zulegen. Auch die CDU könnte leichte Gewinne verbuchen (+1). Die Grünen würden dagegen gleich 3 Prozentpunkte einbüßen. Die FDP würde von 6 auf 5 Prozent abrutschen und müsste um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die AfD könnte dagegen einen Prozentpunkt zulegen (auf 9). Alle anderen Parteien spielen demnach keine Rolle bei der Sitzvergabe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn der Bundestag im September 2022 neu gewählt würde, sähe es etwas anders aus. Dann würde die CDU mit 27 Prozent wie etwa bei den Bundestagswahlen 2009, 2013 und 2017 wieder stärkste Partei werden. Dahinter lägen die Grünen mit 24 Prozent. Die SPD würde mit 23 Prozent deutlich schlechter abschneiden als bei der Bundestagswahl vor einem Jahr. Die FDP und die Linke kämen auf 6 Prozent, während die AfD mit 10 Prozent der abgegebenen Stimmen rechnen könnte.

Wähler präferieren Rot-Grün

Auch kurz vor dem Wahltermin in Niedersachsen befürworten die Wahlberechtigten im Hinblick auf die nach der Landtagswahl neu zu bildende Landesregierung am häufigsten eine rot-grüne Koalition (26 Prozent). 14 Prozent (-2 Prozentpunkte) würden eine Fortsetzung der jetzigen großen Koalition aus SPD und CDU bevorzugen. 15 Prozent (+2 Prozentpunkte) würden ein Bündnis aus CDU und FDP, 8 Prozent eine schwarz-grüne Koalition und 4 Prozent ein sogenanntes „Jamaika-Bündnis“ befürworten. Nur 4 Prozent wäre eine „Ampel“-Koalition aus SPD, Grünen und FDP nach Berliner Vorbild am liebsten.

Das ist der „Niedersachsen Check“ Wie zufrieden sind die Menschen in Niedersachsen mit der Arbeit der Regierungen im Land und im Bund? Werden die richtigen Schwerpunkte gesetzt, wo wird nur geredet, wo wird gehandelt? Wie ist die Stimmung kurz vor der Landtagswahl im Oktober? Das will der „Niedersachsen Check“ herausfinden, eine Umfrage niedersächsischer Tageszeitungen in mehreren Befragungswellen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Im Auftrag niedersächsischer Tageszeitungen hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa – Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH – einen repräsentativen Querschnitt der niedersächsischen Bevölkerung ab 18 Jahre zum Themenschwerpunkt der Bilanz der gegenwärtigen Landesregierung befragt. In der Zeit vom 15. bis 21. September 2022 wurden 2018 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger interviewt. Forsa gehört zu den renommiertesten Umfrageinstituten, auf dessen Expertise Regierungschefs, Ministerien, Medien und Unternehmen zurückgreifen. Die am „Niedersachsen Check“ beteiligten 43 Zeitungstitel haben eine tägliche gedruckte Auflage in Höhe von rund 790.000 Exemplaren. Die durchschnittliche wöchentliche Gesamtreichweite der gedruckten wie digitalen Gesamtausgaben im Verbreitungsgebiet dieser Titel hat eine Höhe von rund 2,9 Millionen Leserinnen und Lesern (ma 2021 Intermedia PLuS).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Anhänger der SPD und der Grünen favorisieren klar eine rot-grüne Koalition (63 beziehungsweise 61 Prozent), während sich unter den Anhängern der CDU in dieser Frage kein so klares Meinungsbild abzeichnet: 41 Prozent präferieren kurz vor der Wahl eine schwarz-gelbe Koalition, 24 beziehungsweise 23 Prozent eine Fortsetzung der jetzigen Koalition mit der SPD beziehungsweise ein Bündnis aus CDU und Grünen.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weil deutlich vor Althusmann

Bei der Ministerpräsidentenpräferenz gibt es im Vergleich zur vorherigen Erhebung im August nur ganz minimale Veränderungen. Für Stephan Weil (SPD) würden sich – könnte man den niedersächsischen Ministerpräsidenten direkt wählen – mit 35 Prozent weiterhin deutlich mehr Wahlberechtigte in Niedersachsen entscheiden als für Bernd Althusmann (CDU) mit 16 Prozent.

Schlechte Noten für Niedersachsens große Koalition

Die Bilanz der rot-schwarzen Landesregierung fällt am Ende der fünfjährigen Legislaturperiode nicht sonderlich berauschend aus. Dass sich das Land Niedersachsen in den letzten fünf Jahren unter der Führung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) generell zum Besseren entwickelt hat, glaubt im „Niedersachsen Check“ im Auftrag niedersächsischer Tageszeitungen nur eine Minderheit von 37 Prozent der befragten Wahlberechtigten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mehrheit von 63 Prozent meint, das sei nicht der Fall. 30 Prozent der niedersächsischen Wahlberechtigten sagen explizit, das Land habe sich in den letzten fünf Jahren zum Schlechteren entwickelt. 33 Prozent haben keine klare Meinung.

Verbesserung bei Breitband und Mobilfunk

Deutlich verbessert hat sich die Situation im Land nach Meinung der Wahlberechtigten nur in einem einzigen Bereich, nämlich der Versorgung mit Breitband- und Mobilfunknetzen im ländlichen Raum. Etwas verbessert hat sich nach Einschätzung der Befragten der Digitalisierungsgrad der Ämter und Behörden im Land. Weitgehend unverändert geblieben ist 2022 im Vergleich zu 2017 die Bewertung des Klima- und Umweltschutzes. Besonders kritisch wird die Entwicklung der Schulsituation, die Lage der Landwirtschaft sowie die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum beurteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grüne zufriedener mit Entwicklung als CDU

Bemerkenswerterweise meinen nur 22 Prozent der Anhänger der im Land mitregierenden CDU, das Land habe sich in den letzten fünf Jahren zum Besseren entwickelt. Von den Anhängern der grünen Oppositionspartei im Landtag meinen das mit 50 Prozent doppelt so viele.

Die Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung ist kurz vor dem Termin der Landtagswahl geringer als in den letzten beiden – im Juni und August durchgeführten – Befragungen des „Niedersachsen Checks“. So sind Mitte September nur noch 44 Prozent mit der Arbeit der Landesregierung, 48 Prozent mit der Arbeit von Stephan Weil als Ministerpräsident und 35 Prozent mit der Arbeit des stellvertretenden Ministerpräsidenten Bernd Althusmann (CDU) zufrieden.

Fast die Hälfte traut keiner Partei Kompetenzen zu

Die Zufriedenheit der SPD-Anhänger mit der Arbeit von Stephan Weil ist mit 93 Prozent wiederum deutlich höher als die Zufriedenheit der CDU-Anhänger mit der Arbeit von Bernd Althusmann (72 Prozent).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Einschätzung der politischen Kompetenz der Parteien in Niedersachsen hat sich gegenüber der letzten Erhebung im August nicht wesentlich verändert. So trauen kurz vor der Wahl weiterhin 22 Prozent der SPD zu, mit den Problemen im Land am besten fertigzuwerden. Der CDU trauen das 15 Prozent (+2 Prozentpunkte) und den Grünen 9 Prozent (-2 Prozentpunkte) zu. 44 Prozent trauen keiner Partei in Niedersachsen politische Kompetenz zu.