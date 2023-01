Übersicht: Hier wird 2023 ein neuer Landtag gewählt

2023 stehen in mehreren Bundesländern Landtagswahlen an. Planmäßig gewählt wird in Bremen, Bayern und Hessen. Eine Besonderheit ist Berlin, wo die Abgeordnetenwahl von 2021 wiederholt wird. Ein Überblick über Termine und Ausgangslagen.

2023 sind Bürgerinnen und Bürger in vier Bundesländern aufgerufen, neue Landesparlamente oder kommunale Vertretungen zu wählen: Planmäßig wird in Bremen, Bayern und Hessen gewählt. Den Auftakt ins Wahljahr 2023 macht jedoch Berlin. In der Hauptstadt steht die Wiederholung der von massiven Unregelmäßigkeiten überschatteten Wahl von 2021 an.

Welche Wahl wann stattfindet, wie die Ausgangslage ist und wie die Parteien in der Wählergunst abschneiden, behalten wir hier im Überblick.

Landtagswahlen: In diesen Bundesländern wird 2023 gewählt

Berlin: Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenversammlung am 12.02.2023

Bremen: Bürgerschaftswahl am 14.05.2023

Bayern: Landtagswahl am 08.10.2023

Hessen: Landtagswahl – Datum im Herbst noch unbekannt

Wiederholungswahl in Berlin 2023

Den Auftakt ins Wahljahr 2023 macht die Hauptstadt. In Berlin findet am 12. Februar die Wiederholung der „Pannen-Wahl“ von 2021 statt. Neu gewählt werden das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Teilweise wiederholt wird auch die Bundestagswahl 2021. Da es sich um eine Wiederholung und keine Neuwahl handelt, dürfen keine neuen Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt werden.

Wann wird gewählt? Sonntag, 12. Februar 2023

Was wird gewählt? 19. Abgeordnetenhaus von Berlin | Bezirksverordnetenversammlungen

Wie ist die Ausgangslage? Bislang führt die ehemalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD die rot-grün-rote Landesregierung in Berlin an. Ob Giffey erneut zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt wird, ist jedoch unklar. Auch der Kandidatin der Grünen, Bettina Jarasch und dem Kandidaten der CDU, Kai Wegner, werden Chancen auf das höchste Amt im Stadtstaat zugerechnet.

Landtagswahl in Bremen 2023

Die erste reguläre Landtagswahl des Jahres findet in Bremen statt. Im flächenmäßig kleinsten Bundesland Deutschlands sind rund 476.000 Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Neben der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft, wie das Landesparlament im Stadtstadt genannt wird, finden auch noch verschiedene Wahlen auf kommunaler Ebene statt.

Wann wird gewählt? Sonntag, 14. Mai 2023

Was wird gewählt? 21. Bremische Bürgerschaft | Stadtbürgerschaft der Stadt Bremen | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven | Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen

Wie ist die Ausgangslage? Gleich zwei Besonderheiten brachte die Bremische Bürgerschaftswahl 2019 hervor: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg löste die CDU die SPD als stärkste Partei im Stadtstaat ab. Dass die Sozialdemokraten trotzdem die Regierung unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte anführen, verdanken sie der Linken. Sie erweiterten das bis dahin regierende Bündnis aus SPD und Grünen und waren damit erstmals an einer Regierungskoalition in Westdeutschland beteiligt. Bei der Wahl im Mai erwarten Expertinnen und Experten eine Bestätigung Bovenschultes im Amt.

Landtagswahl in Bayern 2023

Wann wird gewählt? Sonntag, 8. Oktober 2023

Was wird gewählt? 19. Bayerischer Landtag

Wie ist die Ausgangslage? Die letzte Landtagswahl in Bayern im Jahr 2018 gewann die CSU mit 37,2 Prozent der Stimmen, die Partei verlor aber ihre absolute Mehrheit und regiert seitdem mit den Freien Wählern. Markus Söder stellt sich auch 2023 wieder zur Wahl. Während die Wiederwahl des bayerischen Ministerpräsidenten nicht ernsthaft in Gefahr ist, rechnen Beobachterinnen und Beobachtern einer Wiedererlangung der absoluten Mehrheit durch die Christsozialen wenig Chancen zu. Fraglich ist, ob die Partei ihre Koalition mit den Freien Wählern fortsetzt oder ob es eine neue Koalition, etwa mit den Grünen, geben wird.

Landtagswahl in Hessen 2023

Wann wird gewählt? Ein endgültiger Wahltermin steht noch nicht fest.

Was wird gewählt? 21. Landtag in Hessen

Wie ist die Ausgangslage? Bei der Landtagswahl in Hessen im Jahr 2018 wurde die CDU trotz historisch schlechtem Ergebnis stärkste Kraft. Zweistellige Verluste musste auch die SPD hinnehmen, die mit 19,8 Prozent das schlechteste Ergebnis bei einer hessischen Landtagswahl einfuhr. Die Grünen fuhren ihr historisch bestes Ergebnis in Hessen ein und landeten knapp vor der SPD auf Platz zwei. Die bis dahin regierende schwarz-grüne Landesregierung konnte ihre Arbeit fortführen. Nach dem Rücktritt von Volker Bouffier im Mai 2022 ist Boris Rhein hessischer Ministerpräsident.

Wie oft finden Landtagswahlen statt?

Mit Ausnahme Bremens, wo die Bürgerschaft alle vier Jahre neu gewählt wird, finden Landtagswahlen in einem Bundesland in der Regel alle fünf Jahre statt. Nach den vier Landtagswahlen im Jahr 2023 stehen im Jahr 2024 Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen an.

