So wie hier in Petersdorf (Brandenburg) sah es in diesem Frühjahr vielerorts aus: Ein Landwirt bearbeitet den trockenen Boden auf einem Feld und wirbelt dabei viel Staub auf.

Auf dem Hof der Ermslebener Land­wirtschafts­genossenschaft riecht es intensiv nach Süden, nach Mittelmeer. Die Sonne knallt auf den Hof am Rand des Harzes bei Aschersleben (Sachsen-Anhalt), und in den großen Lagerhallen wird die Thymianernte getrocknet. Seit vielen Jahrzehnten bauen sie hier Majoran und Thymian an, berichtet Jürgen Recht, Vorstands­vorsitzender der Genossenschaft. Eben weil es hier, im Regenschatten des Harzes, immer schon trocken war.

Doch in diesem Jahr wuchs nicht einmal der Thymian richtig. Recht, ein großer Mann mit fester Stimme und Blick für die Zusammen­hänge zwischen Klimawandel, Weltpolitik und Ackerbau, springt in sein Auto und fährt raus aufs Feld. Da ernten seine Leute gerade die letzten Gewürzsträucher. Sie sind dieses Jahr viel niedriger als sonst. Das Frühjahr war nicht nur zu trocken, sondern auch noch zu kühl.

Jürgen Recht, Vorstandsvorsitzender der Landwirtschaftsgenossenschaft Ermsleben, bei der Thymianernte © Quelle: Jan Sternberg/RND

Er fährt weiter zu den Weizenfeldern. An den meisten Stellen sind sie noch grün, doch die gelben, verdörrten Trockeninseln fallen bereits von Weitem auf. Das eigentliche Problem zeigt sich erst, als Recht sich hinunterbeugt und eine Pflanze pflückt. „Hier ist nur noch der Haupttrieb übrig, Nebentriebe hat die Pflanze gar nicht erst ausgebildet. Der Weizen stellt sich auf den trockenen Boden ein.“

Weniger Triebe, das bedeutet weniger Körner. Und selbst wenn der Sommer nass werden sollte, bleibt es dabei. Mehr Feuchtigkeit jetzt führt nicht zu mehr Trieben, höchstens noch zu schwereren Ähren. Die Ernte kann schlecht werden oder weniger gut, das ist alles, was dieses Jahr noch möglich ist.

Trockenste Gegend Deutschlands war es immer

Jürgen Recht druckt eine Tabelle aus, „Niederschlagsmengen Ermsleben“ steht darauf. Die trockenste Gegend Deutschlands war es hier immer. Mit 500 Millimeter Regen pro Jahr haben sie leben gelernt. Aber jetzt wird selbst diese Grenze selten erreicht.

„Von fünf Jahren haben wir vier Jahre Trockenheit“, bilanziert Recht. Nur 2021 wurden die 500 Millimeter überschritten. 124 Millimeter sind es in diesem Jahr bis Ende Mai gewesen.

Jürgen Recht, Vorstandsvorsitzender der Landwirtschaftsgenossenschaft Ermsleben, auf einem Weizenfeld © Quelle: Jan Sternberg/RND

Das Dürrejahr 2018 stellt den absoluten Tiefpunkt in seiner Tabelle dar. Nur 365 Millimeter Regen fielen in diesem Jahr. Seitdem konnte sich der Boden nicht mehr mit Wasser vollsaugen. Wenn der Frühjahrs­regen fehlt, reagieren die Pflanzen nun sofort.

Der Deutsche Raiffeisen­verband hat nach dem trockenen Frühjahr seine Ernteprognose nach unten korrigiert. Im Osten Deutschlands sei es viel zu trocken, im Norden und Westen werde das Wasser langsam knapp, nur im Süden sei die Lage noch „befriedigend bis gut“. Man rechne mit einer „durchschnittlichen“ Ernte.

Raiffeisenverband prognostiziert Defizit für Getreideernte

Global sieht es düsterer aus: Die ersten weltweiten Prognosen für die neue Getreideernte gingen laut Raiffeisenverband von einem Defizit von zirka 30 Millionen Tonnen aus. Diese Menge entspricht dem Wert des Dürrejahrs 2018. Je nachdem, wie viel Weizen tatsächlich aus der Ukraine exportiert werden kann, könnte sich das Defizit noch weiter erhöhen.

Jürgen Recht in Ermsleben hat bereits auf den Krieg reagiert: Auf einer Fläche, die eigentlich für den Rübenanbau vorgesehen war, hat er nun Sonnenblumen pflanzen lassen – um den kriegsbedingten Lieferengpässen etwas entgegenzusetzen und von den hohen Preisen zu profitieren.

Gegen den Klimawandel und unsichere Niederschläge zwischen wochenlanger Trockenheit und plötzlichem Starkregen kommt er alleine nicht an. Da helfen auch die Niederschlags­tabelle und die fünf Wetter-Apps nicht, die Recht und seine Mitarbeiter auf ihren Handys installiert haben.

„Die Landwirtschaft ist vom Klimawandel massiv betroffen. Lange Trockenheits­perioden oder Stark­nieder­schläge sind zur Regel geworden“, sagt auch Bauernpräsident Joachim Rukwied. „Darauf müssen wir uns einstellen.“

Nur wie?

Was aus Sicht der Bauern helfen könnte, sind zwei Begriffe, die in den grün-geführten Landwirtschafts- und Umwelt­ministerien in Berlin äußerst unpopulär sind: Crispr/Cas und Glyphosat.

„Wenn sich die Klima­veränderung weiter so verschärft, brauchen wir schneller Antworten aus der Wissenschaft“, fordert Jürgen Recht. „Eine klassische Züchtung einer neuen Sorte dauert zehn Jahre. Das muss viel schneller gehen, am besten in der Hälfte der Zeit.“

Crispr/Cas greift spezifisch ins Erbgut ein

Das könnte die Genschere Crispr/Cas leisten. Sie erlaubt, sehr spezifisch ins Erbgut einzugreifen und punktgenaue Mutationen auszulösen. Doch in der Europäischen Union ist sie nicht für die Saat­gut­forschung zugelassen. Der Europäische Gerichtshof urteilte 2018: Veränderungen im Erbgut, die mit Crispr/Cas erzeugt werden, sind als Gentechnik einzustufen.

Dagegen lobbyieren Züchter- und Bauern­verbände. „Wir sehen in modernen Züchtungs­techniken wie etwa Crispr/Cas große Chancen, zügig hitze- und trockenheits­resilientere Sorten zu bekommen“, sagt Rukwied dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er fordert: „Die Politik sollte auf die Wissenschaft hören und sich des Themas annehmen. Denn mit klassischer Gentechnik hat das nichts zu tun.“

Im Bundesumweltministerium reagiert man äußerst zurückhaltend. „Es ist bislang nicht nachgewiesen, inwieweit Pflanzen mithilfe von Crispr/Cas tatsächlich mit einzelnen Eigenschaften ausgestattet werden können, die sie widerstands­fähig gegen Dürre oder Starkregen, Hitze oder Sturm machen“, teilt ein Sprecher von Ministerin Steffi Lemke (Grüne) mit. Es sei zu einfach, zu glauben, dass die Genschere die Züchtung entscheidend beschleunigen könne. „Bei Pflanzen, die toleranter gegenüber Trockenheit werden sollen, muss der komplexe Stoffwechsel tiefgreifend verändert werden. Ob diese Pflanze weiterhin einen stabilen Ertrag auch unter wechselnden Wetterbedingungen liefert und welche ökologischen Folgen auftreten, kann daher erst im Anbau stichhaltig beantwortet werden.“

Ohnehin gebe es neue Risiken: Pflanzen, die toleranter gegen Trockenheit werden, könnten schädlings­anfälliger sein. Oder derart robust, dass sie sich „unbeabsichtigt in der Umwelt ausbreiten und andere Arten verdrängen“.

Bundeslandwirtschafts­ministerium zeigt sich zurückhaltend

Im Bundeslandwirtschafts­ministerium von Cem Özdemir (Grüne) ist man ähnlich zurückhaltend. Staatssekretärin Ophelia Nick sagt auf RND-Anfrage: „Wir wollen die Land- und Forstwirtschaft zum Teil der Lösung machen, indem wir die Potentiale zur Kohlen­stoff­speicherung heben, die Nutz­pflanzen­vielfalt steigern und klimaangepasste Züchtung fördern: Das stärkt die Resilienz der Landwirtschaft.“

In diesem Jahr kann Jürgen Recht noch das Totalherbizid Glyphosat einsetzen, dann ist das wahrscheinlich krebserregende Unkraut­vernichtungs­mittel in der EU nicht mehr erlaubt. Dann müssten seine Mitarbeiter nach der Ernte aber das neue, unerwünschte Grün unterpflügen, anstatt es mit dem Herbizid wegzuspritzen. „Jede Boden­bearbeitung verbraucht Wasser, also versuchen wir, sie so weit wie möglich zu reduzieren.“

Bauernpräsident Rukwied nennt das „einen klaren Zielkonflikt“. Dem RND sagt er: „Wollen wir boden-, wasser- und klimaschonende Anbauverfahren nutzen, dann müssen wir den Einsatz des Pfluges reduzieren oder darauf verzichten. Nur so schützen wir die Böden vor Wind- und Wasser­erosionen und vor dem Austrocknen, und bauen gleichzeitig Humus auf. Dazu brauchen wir Bauern einen breiten Instrumenten­kasten mit unterschiedlichen Wirkstoffen, um handeln zu können.“

Aber müssen die Ermslebener Landwirte nicht einfach weiterdenken, anstatt am Weizen festzuhalten? Mit dem Thymiananbau haben sie ja schon traditionell gezeigt, wie sie mit den Einschränkungen ihrer Gegend klarkommen. „Wir brauchen widerstands­fähigere Pflanzen, müssen aber auch mit anderen Feldfrüchten experimentieren“ fordert auch Rukwied.

So einfach sei es nicht, sagt Genossen­schafts­vorstand Recht. Sie hätten bereits mit Soja experimentiert. Züchtungsforscher hoffen, dass bei steigenden Temperaturen Sojaanbau auch in nördlicheren Gegenden funktioniert. Doch die Sojabohne reagiert auf kalte Nächte sehr empfindlich – und auf Trockenheit. „Die Temperaturen passten, aber es war wieder einmal zu trocken“, bilanziert Jürgen Recht. Die Erträge beim Soja waren weit unter den Erwartungen.

In Quedlinburg forscht das Julius-Kühn-Institut (JKI) an neuen Sorten. „Der Klimawandel in Deutschland wird regional unterschiedlich im Wesentlichen durch verringerte Niederschläge in den Frühsommer- und Sommermonaten sowie durch höhere Temperaturen in den Herbst- und Wintermonaten gekennzeichnet sein“, sagt JKI-Vizepräsident Frank Ordon.

Jürgen Recht wird weitermachen. Er wird seine fünf Wetter-Apps im Blick behalten, ebenso wie die verrückt spielenden Preis­entwicklungen bei Getreide, Diesel und Futtermitteln. Er wird versuchen, seine Mitarbeiter zu halten. Blühstreifen nach EU‑Vorgaben anlegen und immer wieder in den Himmel schauen. Kommt doch mal ein kräftiger Guss – oder dreht der ersehnte Regen wieder einmal vor Ermsleben ab?

Und er wird seine Niederschlags­tabelle weiterführen. Ein Dokument des Klimawandels im Regenschatten des Harzes.

