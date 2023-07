Laschet über AfD-Gegenrede: „Habe spontan reagiert“

Berlin. Ex-Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat seine viel beachtete und emotionale AfD-Gegenrede im Parlament erklärt. Es sei eine spontane Reaktion gewesen, ans Rednerpult zu treten. Der große Zuspruch, der daraufhin folgte, sei für ihn allerdings ungewohnt.

Im Interview des Nachrichtenmagazins „Stern.de“ sagte Laschet, es sei „höchst unangenehm“ gewesen, „einmal mehr die Aggression und die Hetze der AfD im Reichstagsgebäude zu erleben“. In der Debatte über die Unruhen in Frankreich habe die AfD gar nicht über Frankreich gesprochen, sondern stattdessen gedroht, „hierzulande ohne Gnade aufzuräumen, wenn sie einmal die Macht hätte. Darauf habe ich spontan reagiert“, so der CDU-Politiker.

Das Video der Laschet-Rede ging auf Twitter viral – inzwischen hat es fast 28.000 Likes bekommen. Für Laschet, der in seiner Zeit als Kanzlerkandidat einem heftigen Shitstorm ausgesetzt war, eine besondere Situation. „Es zeigt aber die große Sorge der Gesellschaft über die AfD und die Sehnsucht nach klaren Worten“, ist sich der Abgeordnete sicher.

„Maulhelden der AfD“

„Das Perfide an der Art, wie die AfD die Ängste schürt, liegt darin, dass sie Straftaten auf bestimmte kulturelle Gruppen oder Nationalitäten pauschalisiert“, führte Laschet in dem Interview weiter aus. „Für Einzelne, die Gewalt anwenden, macht sie alle verantwortlich und erzeugt ein Klima der Abgrenzung und des Hasses.“ Der CDU-Politiker unterstrich jedoch auch, dass Gewalttäter einen „starken Staat“ erleben müssten, der das Recht durchsetze. „In meiner Regierungszeit hat Nordrhein-Westfalen nach 2017 so viele kriminelle Straftäter abgeschoben wie kein anderes Bundesland. Darunter waren auch Gefährder, obwohl viele das für rechtlich unmöglich hielten“, erklärte Laschet und betonte: „Ich brauche also keine Ratschläge von diesen Maulhelden der AfD.“

Zwar habe Laschet die AfD bereits aus dem NRW-Landtag gekannt, berichtete er. Aber „im Bundestag ist das noch zehnmal furchterregender, wenn man deren Reden zuhört“. Aus seiner Sicht müsse die Gedankenwelt der AfD entlarvt werden. „Nicht, indem man sie pauschal als Nazis beschimpft, sondern mit sachlichen Argumenten“, führte er aus. Es sei grundsätzlich falsch, Debatten zu polarisieren. „Ich habe das in der Corona-Zeit selbst erlebt: Wer differenziert sprach, war nicht gefragt. Das Verbieten war populär. Wenn man jetzt diesen Habitus des Umerziehens und der Verbote wieder anwendet auf die Klimapolitik, auf die Heiz- oder Ernährungspolitik, auf die Gesellschaftspolitik, dann führt das zu sozialen Brüchen und zu Gegenreaktionen“, so Laschet zur aktuellen Politik der Ampel-Koalition.

Der CDU-Abgeordnete Armin Laschet hatte sich in der vergangenen Woche mit einer emotionalen Rede im Bundestag entschieden gegen die Bundestagsfraktion der AfD gestellt. Nachdem AfD-Fraktionsmitglieder Reden zu den chaotischen Zuständen auf Frankreichs Straßen nach der Erschießung des 17-jährigen Nahel aus Nanterre gehalten hatten, kritisierte er die Parlamentarier und Parlamentarierinnen scharf.

RND/ag