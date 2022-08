Debatte um Atomlaufzeiten: CDU wirft Ampel Zeitspiel beim Stresstest vor

Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet in den nächsten Wochen mit den Ergebnissen des Stresstests, mit denen er über längere Atomkraftlaufzeiten entscheiden will. Doch je später die Entscheidung fällt, desto schwieriger wird der Ausstieg aus dem Ausstieg am 31. Dezember. Die CDU macht deshalb Druck: Fraktionsvize Jens Spahn verlangt eine schnelle Veröffentlichung des Stresstests.