Laut Medienbericht: Feindesliste bei festgenommenem „Reichsbürger“ gefunden

Berlin. Einem Medienbericht zufolge haben die bei einer Großrazzia festgenommenen mutmaßlichen Reichsbürger offenbar mit Feindeslisten gearbeitet. Das schreibt die „taz“. Demnach sei bei einem der Beschuldigten eine Liste mit 18 Namen gefunden worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den darauf verzeichneten Personen soll es sich um Politiker und Journalisten handeln – unter anderem um Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die SPD-Chefin Saskia Esken, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und CDU-Chef Friedrich Merz.

Die Liste ist dem Bericht zufolge allerdings nicht am Mittwoch, sondern schon zuvor sichergestellt worden. Insgesamt sieben Mitglieder des Bundestages sollen sich darauf befinden, sie alle seien am Mittwochmorgen vom Bundeskriminalamt über den Sachverhalt informiert worden, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundestag beschäftigt mit „Reichsbürger“-Razzia

Der Bundestag beschäftigt sich indes in der kommenden Woche gleich in mehreren Sondersitzungen mit der Großrazzia. Auf Antrag der Unionsfraktion soll der Fall am Montag sowohl im Innenausschuss als auch im Rechtsausschuss erörtert werden. Die Grünen drängen außerdem darauf, dass die nun aufgedeckten Pläne der Gruppe in einer Aktuellen Stunden im Plenum des Bundestages thematisiert werden.

Frühere AfD-Abgeordnete Malsack-Winkemann bei Razzia in Reichsbürgerszene festgenommen Zu den Verdächtigen, die bei der bundesweiten Razzia gegen die sogenannte Reichsbürgerszene festgenommen wurden, gehört auch eine Berliner Richterin. © Quelle: dpa

„Das enttarnte Terrornetzwerk hat nach derzeitiger Kenntnis gezielt Angriffe auf den Deutschen Bundestag und damit das Herz der Demokratie vorbereitet“, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, am Freitag. Daher sollte sich der Bundestag bald „mit der Bedrohung der Demokratie durch Netzwerke von Reichsbürgern und anderen Rechtsextremisten“ befassen.

Dabei müsse nicht nur über die laufenden Ermittlungen gesprochen werden, sondern auch über politische Konsequenzen sowie über sicherheitspolitische Maßnahmen und den gesellschaftlichen Handlungsbedarf. „Die Ampel-Partner werden Anfang der Woche in ihren Fraktionsvorständen über die Aktuelle Stunde entscheiden“, kündigte die Innenpolitikerin an.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Durchgestochene Ermittlungsinterna gefährden die Ermittlungen“

Die Unionsfraktion im Bundestag will im Rechtsausschuss auch über eine Weitergabe von Informationen vor der Razzia sprechen. „Durchgestochene Ermittlungsinterna gefährden die Ermittlungen und schaden dem Rechtsstaat“, sagte der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Günter Krings (CDU), dem Nachrichtenportal t-online. „Sofern Medienvertreter von den durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen und Festnahmen vorab informiert gewesen sein sollten, muss dies untersucht und aufgeklärt werden.“

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte: „Einsätze wie der, der da gelaufen ist, sind immer auch mit einer möglichen Gefährdung der Einsatzkräfte verbunden.“ Eine Vorab-Weitergabe von Informationen dazu sei „unverantwortlich“.

Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch bei einem der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik in elf Bundesländern sowie in Italien und Österreich 25 Menschen festnehmen lassen. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System stürzen wollte. Bei den drei anderen geht es um Unterstützung. Die Bundesanwaltschaft sprach zudem von 27 weiteren Beschuldigten. „Reichsbürger“ sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen.

Steinmeier: Behörden werden Schlüsse aus Terrorermittlungen ziehen

Nach der Großaktion gegen die Mitglieder der sogenannten Reichsbürger-Szene zeigte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überzeugt, dass die Behörden den Umtrieben weiter auf den Grund gehen. „Ich bin mir sicher, dass die Sicherheitsbehörden dem sehr genau nachgehen werden und ihre Schlüsse daraus ziehen werden“, sagte Steinmeier am Freitag in Berlin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind eine liberale Demokratie, in der Freiheit, Pressefreiheit, Informationsfreiheit nicht nur rechtlich garantiert wird, sondern auch tagtäglich in Anspruch genommen wird“, sagte Steinmeier. „Aber wir sind - und wollen es sein - auch eine wehrhafte Demokratie, die sich zur Wehr gegen diejenigen setzt, die diese Demokratie insgesamt nicht nur kritisieren, infrage stellen und sogar aktiv bekämpfen“, sagte Steinmeier weiter. „Wenn die Sicherheitsbehörden Hinweise darauf haben, Verdachtsmomente haben, dass hier Bewegungen, Vereinigungen im Gange sind, die genau dieses zum Ziel haben, dann kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen: Dankbarkeit all denjenigen, die an der Erforschung, Ermittlung mitgewirkt haben und die Maßnahmen aus den jüngsten Tagen eingeleitet haben.“

RND/tdi/dpa