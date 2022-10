Regierungskreise: Kabinett soll Kompromiss zu Hafenstreit beschließen

Auf der ganzen Welt gibt es K-Pop-Fans. Beim K-Pop World Festival haben sie die Möglichkeit, in Korea mit Profis zu trainieren und in einer großen Show aufzutreten. Doch bis in die Endrunde schaffen es die Wenigsten. 2022 war eine der Finalistinnen die 20-jährige Lanya Al Gumur aus Kiel. So kam es dazu.