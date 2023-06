Lauterbach: E-Rezept kommt ab dem 1. Juli

Berlin. Ab dem 1. Juli wird es Rezepte auch digital geben. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt. „Das E-Rezept ist endlich alltagstauglich“, sagte er im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Zum 1. Juli 2023 können Patienten das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer Versichertenkarte abrufen. Bis Ende Juli werden voraussichtlich schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lauterbach fügte hinzu: „Wenn die Patienten ihre Versichertenkarte in den Apotheken in die Lesegeräte einstecken, liegt das E-Rezept dann bereits in der Datenbank vor. Es geht jetzt mit der Digitalisierung los!“

Die Testphase für das E-Rezept läuft bereits. 2024 soll es flächendeckend eingeführt werden und dann den rosafarbenen Zettel ersetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ganze Interview lesen Sie hier.