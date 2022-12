Lauterbach gegen sofortiges Ende aller Corona-Maßnahmen: „Wäre leichtsinnig“

(K)ein Friedensgipfel für die Ukraine? „Vorstellungen von Kuleba nicht realistisch“

Die Ukraine will verhandeln über Frieden in ihrem Land. Russland säße dabei aber nicht mit am Tisch. Die Forderungen des ukrainischen Außenministers Kuleba für eine Teilnahme Moskaus sind zu hoch. Experten und Politik glauben nicht an einen Erflog eines solchen Friedensgipfel, was nicht zuletzt auch an der Haltung von UN-Generalsekretär Guterres liegt.