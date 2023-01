Lauterbach: Gesetzentwurf für große Krankenhausreform bis zum Sommer

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich erstmals mit den Gesundheitsministerinnen und -ministern sowie mit Vertretern der Ampelkoalition über die geplante Klinikreform beraten. Mit weniger „Klasse statt Masse“, will er die großen Probleme der Kliniken lösen. Bis Sommerpause 2023 soll ein gemeinsamer Vorschlag für einen Gesetzentwurf entwickelt werden.

Für die geplante große Krankenhausreform soll nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bis zur Sommerpause ein erster Gesetzentwurf vorgelegt werden. Das kündigte der SPD-Politiker am Donnerstag nach Beratungen mit den Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder sowie Experten der Koalitionsfraktionen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er betonte ein gemeinsames Vorgehen mit den Bundesländern, „so dass man nachher eine Reform hat, an der alle mitgearbeitet haben“.

Zustimmung der Länder steht noch aus

In der Schaltkonferenz ging es um die Umsetzung von Vorschlägen einer Expertenkommission zur Reformierung der Klinikstrukturen und -finanzierung. Auf dem Tisch liegen Vorschläge zur Absenkung der sogenannten Fallpauschalen auf der einen Seite und für einen stärkeren Fokus auf sogenannten Vorhaltepauschalen auf der anderen Seite. Zudem ist eine stärkere Spezialisierung der Kliniken geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Reform braucht eine Zustimmung der Länder. Sie sind für die Krankenhausplanung und auch für Investitionen in den Häusern zuständig. „Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution im Krankenhaussektor“, sagte Lauterbach. Ohne eine große Reform würden viele Krankenhäuser in die Insolvenz gehen.