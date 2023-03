Krankenhäuser machen Lauterbach Feuer: Wo bleiben die Energie-Hilfsmilliarden?

Bürgermeisterwahl in Preetz Bürgermeisterwahl in Preetz

Tim Brockmann will neues Gewerbegebiet direkt an B 76 anbinden

Zwei Kandidaten treten am Sonntag, 2. April, bei der Bürgermeisterwahl in Preetz gegeneinander an. Tim Brockmann (CDU) erzählt im Interview, warum Schulden nicht immer schlecht sein müssen, warum kostenlose Parkplätze eine wichtige Rolle spielen und warum das neue Gewerbegebiet so wichtig ist.