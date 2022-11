Lauterbach: Kita-Schließungen zu Beginn der Pandemie wären „nicht nötig“ gewesen

Berlin. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sind die Schließungen von Kindertagesstätten in den ersten Corona-Wellen unnötig gewesen. „Das Schließen von Kitas ist definitiv medizinisch nicht angemessen und wäre auch in dem Umfang, wie wir es damals gemacht haben, nach heutigem Wissen nicht nötig gewesen“, sagte der SPD-Politiker in Berlin. „Es wird keine Schließungen dieser Art mehr geben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwoch haben die beiden Minister den Abschlussbericht der „Corona-Kita-Studie“ vorgestellt. Paus sagte, laut der Studie trügen die Kinder, die am meisten von frühkindlicher Bildung und Förderung profitieren können, besonders schwer an den Folgen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Kitas mit vielen Kindern aus sozial benachteiligten Familien hätten jetzt einen fast doppelt so hohen Förderbedarf etwa bei Sprache oder Motorik wie vor der Pandemie.

Die Pandemie und wir Die wichtigsten Nachrichten der Woche, Erkenntnisse der Wissenschaft und Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Geringeres Ansteckungsrisiko als in der Familie

Die Studie attestierte in Kitas eine Übertragungsrate von 9,6 Prozent während des Studienzeitraums – eine „deutlich unterdurchschnittliche Übertragungsrate“, erklärte Lauterbach. Die Wahrscheinlichkeit sich in einer Kita zu infizieren, betrage damit nur ein Fünftel der Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung innerhalb von Familien. Die festgestellten Ansteckungszahlen in Kitas folgten der Studie zufolge eher denen in der Gesamtgesellschaft als umgekehrt. Die Inzidenz blieb demnach durchgängig unterhalb der von älteren Kinder und Jugendlichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Kitas sind keine wichtigen Treiber der Pandemie gewesen“, so der SPD-Politiker. Mit Corona infizierte Kinder im Kita-Alter zeigten zumindest bei den ersten Corona-Varianten auch meist wenige oder gar keine Symptome.

Die Pandemie ist nicht vorüber

Mit Blick auf den bevorstehenden Winter seien die Kitas „gut auf das vorbereitet, was kommt“, erklärte Lauterbach. Rund 85 Prozent des Kita-Personals sei bereits dreimal geimpft.

Lauterbach stellt Kliniken Milliarden-Unterstützung in Aussicht Karl Lauterbach hat den Krankenhäusern angesichts von Inflation und hoher Energiekosten eine Milliarden-Unterstützung in Aussicht gestellt. © Quelle: dpa

Obgleich man die Kitas nicht schließen werde, empfahl der Gesundheitsminister den Einrichtungen an Hygiene- und Schutzmaßnahmen festzuhalten. Die Pandemie sei nicht vorbei, es handle sich höchstens um eine Atempause, stellte Lauterbach gleich zu Beginn fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Kinderwohl muss im Mittelpunkt stehen

Die Familienministerin Lisa Paus ergänzte die Ergebnisse mit Blick auf das Kindeswohl. Das müsse jetzt und in der zukünftigen Handhabung der Pandemie im Mittelpunkt stehen.

„Wir wissen, dass Jugendliche gelitten habe“, so Paus, „insbesondere die, die es vorher schon schwer hatten.“ Es habe sich gezeigt, dass Kinder aus sozial schwächeren Familien jetzt mit schwereren psychischen und gesundheitlichen Folgen der Pandemie zu leben hätten. Als Beispiel nannte Paus unter anderem das psychische Wohlbefinden. Das habe sich bei der Hälfte aller Jugendlichen verschlechtert, bei den sozial benachteiligten waren es sogar zwei Drittel.

Die unterschiedliche Herkunft vertiefe die Unterschiede – dem müsse man sich mit aller Kraft entgegenstellen, erklärte Paus. Es werde einem sonst „teuer zu stehen kommen.“ Bislang hatten die psychischen Folgen im vergleich zu 2020 rund 130 Millionen Mehrkosten für das Gesundheitssystem verursacht.

Man wolle das Beratungsangebot aufstocken, dass sich an die Kinder direkt richte, so Paus. Lauterbach ergänzte, dass man auch das Therapieplätzeangebot für Kinder erhöhen werde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gesundheits- und Bildungsminsterium finanzieren Studie gemeinsam

Die von beiden Ministerien finanzierte und vom Deutschen Jugendinstitut und Robert Koch-Institut (RKI) durchgeführte Kita-Studie lief von Sommer 2020 bis Juni dieses Jahres. Untersucht wurden die Auswirkungen der Pandemie und der Schutzmaßnahmen auf Kindertagesbetreuung, Kinder und Familien aus verschiedenen Blickwinkeln. Ermittelt wurde darin unter anderem, wie oft Kinder im Kita-Alter an Corona erkranken, wie empfänglich sie für das Virus sind und wie schwer die Krankheitsverläufe sind.

RND/rix/dpa