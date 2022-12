Lauterbach über Reform von Finanzierung: Krankenhäusern geht es „gar nicht gut“

„Es geht um die Würde“: Polen will Druck bei Reparationen erhöhen

Polen erhöht in der Frage um Reparationen den Druck auf Deutschland. Die von Nazi-Deutschland verursachten Kriegsschäden wurden zuletzt in einem polnischen Gutachten auf 1,3 Billionen Euro beziffert. Der Hauptautor ist nun Reparationsbeauftragter der Regierung in Warschau. Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin stellte er klare Forderungen.